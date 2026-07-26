DE
FR

«Un torrent de montagne»
10 morts et 23 blessés dans des crues soudaines en Chine

Une crue soudaine a frappé un site touristique du nord-ouest de la Chine dimanche après-midi. La catastrophe a fait au moins dix morts et 23 blessés parmi des campeurs piégés par les eaux.
Publié: il y a 50 minutes
Une crue soudaine a frappé un site touristique du nord-ouest de la Chine, faisant 10 morts et 23 blessés.
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une crue soudaine a frappé dimanche après-midi un site touristique du nord-ouest de la Chine, faisant 10 morts et 23 blessés, ont rapporté les médias d'Etat.

A lire également
Des vents violents balayent la Chine avec le typhon Noul
Des rafales à 162km/h
Des vents violents balayent la Chine avec le typhon Noul
17 disparus après le naufrage d'un navire vietnamien
En Mer de Chine méridionale
17 disparus après le naufrage d'un navire vietnamien

«Un torrent de montagne provoqué par des pluies torrentielles de courte durée sur un site touristique du comté de Weiyuan, dans la ville de Dingxi, a piégé plusieurs campeurs» dans la province du Gansu, a indiqué la chaîne publique CCTV. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus