Une crue soudaine a frappé un site touristique du nord-ouest de la Chine dimanche après-midi. La catastrophe a fait au moins dix morts et 23 blessés parmi des campeurs piégés par les eaux.

10 morts et 23 blessés dans des crues soudaines en Chine

10 morts et 23 blessés dans des crues soudaines en Chine

AFP Agence France-Presse

Une crue soudaine a frappé dimanche après-midi un site touristique du nord-ouest de la Chine, faisant 10 morts et 23 blessés, ont rapporté les médias d'Etat.

«Un torrent de montagne provoqué par des pluies torrentielles de courte durée sur un site touristique du comté de Weiyuan, dans la ville de Dingxi, a piégé plusieurs campeurs» dans la province du Gansu, a indiqué la chaîne publique CCTV.