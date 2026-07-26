10 morts et 23 blessés dans des crues soudaines en Chine

AFP Agence France-Presse
Une crue soudaine a frappé dimanche après-midi un site touristique du nord-ouest de la Chine, faisant 10 morts et 23 blessés, ont rapporté les médias d'Etat.
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«Un torrent de montagne provoqué par des pluies torrentielles de courte durée sur un site touristique du comté de Weiyuan, dans la ville de Dingxi, a piégé plusieurs campeurs» dans la province du Gansu, a indiqué la chaîne publique CCTV.
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