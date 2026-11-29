La victoire de la droite espagnole, alliée à l'extrême droite qui progresse fortement, montre l'impact de la crise migratoire sur le scrutin. Et la perte, pour la gauche européenne, de son bastion espagnol.

Ce que le vote en Espagne dit à l'Europe

Ce que le vote en Espagne dit à l'Europe

En bref Les élections législatives espagnoles du 29 novembre 2026 confirment une majorité absolue pour la droite et l'extrême droite avec plus de 60 % des votes dépouillés

À 50 % du dépouillement, le PP et Vox totalisent 183 sièges, soit 7 de plus que les 176 nécessaires pour la majorité absolue

Le PP perd 4 sièges par rapport à 2023 (133), tandis que Vox en gagne 17 (50), marquant une progression significative

Richard Werly Journaliste Blick

La gauche sociale-démocrate européenne a perdu sa forteresse espagnole. Pedro Sánchez, le Premier ministre socialiste sortant, n'a pas réussi sa «remontada» pour empêcher la victoire de la droite, alliée à l'extrême droite lors des élections législatives anticipées, qu'il avait lui-même provoquées en prononçant la dissolution du Parlement le 6 octobre dernier.

A l'heure d'écrire ces lignes, après le dépouillement d'environ 60 % des bulletins de vote, le Partido Popular, le parti de la droite traditionnelle, dans l'opposition depuis huit ans, remporterait 133 sièges sur 350. Le PSOE, le parti socialiste au pouvoir depuis 2018 à la tête de coalitions avec la gauche radicale et les indépendantistes, obtient 118 sièges, soit un quasi-maintien par rapport au précédent scrutin de 2023.

Le choc électoral est la percée de Vox, le parti d'extrême droite, qui pourrait rafler plus de 50 sièges. À l'évidence, la participation record de 79% a profité au camp conservateur, un demi-siècle après la mort du dictateur Franco, le 20 novembre 1975, et le retour de la démocratie dans le pays.

Pour l'Union européenne, ce retour programmé de la droite au pouvoir confirme la marginalisation de la gauche dans les gouvernements nationaux. Si un nouveau gouvernement espagnol de droite est nommé rapidement, le Conseil européen de la mi-décembre à Bruxelles n'accueillera plus que deux Premiers ministres sociaux-démocrates: la Danoise Mette Frederiksen et le Maltais Robert Abela.

Autre choc politique à cinq mois de l'élection présidentielle en France: une union des droites devrait sortir des urnes espagnoles, car il est impossible pour le PP de réunir une majorité absolue de sièges (176 sur 350) sans une alliance avec Vox. Or, au Parlement européen, le parti espagnol, nostalgique du franquisme et centré sur le rejet des migrants, siège au sein du groupe des Patriotes pour l’Europe (PfE), avec le Rassemblement national français, le Fidesz hongrois de Viktor Orbán et la Ligue italienne de Matteo Salvini.

Politique migratoire

Pour l'Espagne, le basculement politique devrait se traduire par un très fort durcissement de la politique migratoire, à l'opposé des régularisations massives pratiquées par Pedro Sánchez. 500'000 immigrants, pour une très large part venus d'Amérique latine, ont été régularisés en 2026 en Espagne.

C'est sur ce terrain que Vox voudra marquer son empreinte, après avoir profité des images de l'assaut de l'enclave de Ceuta par des milliers de jeunes Marocains les 30 et 31 juillet. Il est très probable qu'à l'avenir, l'Espagne se joigne aux pays de l'Union résolus à renvoyer leurs migrants déboutés de l'asile vers le Rwanda. La participation éventuelle de Vox au gouvernement aura à coup sûr un écho en Italie, où la Première ministre issue de l'extrême droite, Giorgia Meloni, fait face à des élections législatives à l'automne 2027.

Trois sujets seront en haut de l'agenda, en plus de la question migratoire, lors des probables négociations à venir entre la droite et l'extrême droite, si le Partido Popular confirme son intention de gouverner avec Vox comme il le fait déjà dans quatre provinces. Le premier est la situation du logement, qui a beaucoup mobilisé dans ce pays touristique où une guerre contre les plateformes de location est déclarée. Un état d'urgence pour la construction de nouveaux logements pourrait être déclaré.

Apaisement avec la Russie

Le second sujet sera l'aide à l'Ukraine, que la droite veut maintenir alors que Vox cherche l'apaisement avec la Russie. Point important sur le plan international, l'Espagne va en tout cas cesser d'être le bastion de résistance à Trump et à Netanyahou, ce qu'elle était sous Pedro Sánchez, très engagé dans la défense de la Palestine.

Troisième sujet enfin: les relations avec l'Union européenne et la question indépendantiste. Le Partido Popular, arrivé en tête, siège au sein du PPE, le parti conservateur européen. Il est donc probable que le futur Premier ministre de droite espagnol cherche à rassurer Bruxelles. Mais en pleine négociation sur le budget communautaire 2028-2035, la position espagnole pourrait se durcir avec des exigences sur le financement de programmes de «remigration». Le recul des partis indépendantistes, et la percée de Vox (parti chantre du nationalisme espagnol) en Catalogne démontre aussi que l'éclatement possible du royaume, évoqué voici dix ans, n'est plus du tout d'actualité.