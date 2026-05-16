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Une valeur de 19 millions
L’Inde réalise sa première saisie géante de captagon

L'Inde a saisi 227 kg de captagon, une drogue stimulante, pour une valeur de 19 millions de dollars. Un Syrien lié à un réseau de trafic international a été arrêté, a annoncé le ministre de l'Intérieur samedi.
Publié: il y a 44 minutes
L’Inde a réalisé sa première saisie de captagon sur son territoire samedi. (image d'illustration)
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

L'Inde a réalisé la première saisie de captagon sur son territoire, en mettant la main sur des comprimés et de la poudre de cette drogue stimulante, pour une valeur de près de 19 millions de dollars, a indiqué le ministre de l'Intérieur samedi. La police indienne a saisi 227 kg de captagon et les agents des services antidrogue ont arrêté un ressortissant syrien, présenté par le ministère de l'Intérieur comme appartenant à un «syndicat international de trafiquants de drogue». Ce puissant stimulant à base d'amphétamine de synthèse est encore peu connu en Inde.

La drogue y a été introduite clandestinement dans un conteneur en provenance de Syrie, «avec de la laine de mouton comme cargaison déclarée», selon un communiqué du ministère. «L'enquête préliminaire a révélé que la cargaison saisie était destinée à la région du Golfe, particulièrement l'Arabie saoudite et les pays voisins du Moyen-Orient», ajoute le texte.

Drogue des jihadistes

Le captagon est devenu le principal produit d'exportation de la Syrie au cours de la guerre civile qui a éclaté en 2011. Les bénéfices issus de son trafic ont constitué une source de financement clé pour le gouvernement du président déchu Bachar al-Assad.

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Depuis sa chute, les autorités syriennes ont signalé de nombreuses saisies de captagon. Les pays voisins de la Syrie continuent également à intercepter d'importantes cargaisons. «Nos services ont réalisé la toute première saisie de captagon, la prétendue 'drogue des jihadistes'», a déclaré le ministre de l'Intérieur Amit Shah dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. «Nous intercepterons chaque gramme de drogue entrant en Inde ou qui utilise notre territoire comme route de transit», a-t-il ajouté.

Une saisie en deux temps

Les agents avaient d'abord saisi 31,5 kg de comprimés de captagon en perquisitionnant une maison à New Delhi, la capitale, le 11 mai. Les comprimés avaient été «soigneusement dissimulés dans une machine commerciale de découpe de chapatis (ndlr: des galettes de pain plat) qui, selon les premières conclusions de l'enquête, était destinée à être exportée vers Djeddah, en Arabie saoudite».

Après avoir interrogé le ressortissant syrien interpellé, les policiers ont perquisitionné un conteneur au port de Mundra, dans l'État occidental du Gujarat, et saisi 196 kg supplémentaires. «Cette opération met au jour les tentatives des syndicats internationaux d'utiliser l'Inde comme hub de transit», a ajouté le ministère.

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