Trois arrestations
Saisie en Syrie et en Irak de 2,5 millions de pilules de captagon

Les autorités syriennes et irakiennes ont saisi 2,5 millions de pilules de captagon, une drogue stimulante, lors d'opérations en Syrie et en Irak, a annoncé le 15 janvier le ministère syrien de l'Intérieur.
Publié: il y a 28 minutes
2,5 millions de pilules de captagon ont été saisi en Irak et en Syrie.
Photo: IMAGO/Hamza Ali
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les services anti-drogue syriens et irakiens ont saisi 2,5 millions de comprimés de captagon, une drogue stimulante, lors d'opérations menées dans les deux pays, a annoncé jeudi le ministère syrien de l'Intérieur. Deux personnes ont été arrêtées en Syrie dans les régions de Homs (centre) et de Damas, et une en Irak, a indiqué le ministère.

Le captagon, un puissant stimulant à base d'amphétamine de synthèse, est devenu le principal produit d'exportation de la Syrie au cours de la guerre civile qui a éclaté en 2011, les bénéfices issus de son trafic constituant une source de financement pour le gouvernement du président déchu Bachar al-Assad.

Depuis sa chute, les nouvelles autorités ont fait état de nombreuses saisies de captagon, notamment une de 11 millions de comprimés en octobre dernier. Cependant, les pays voisins continuent de signaler l'interception d'importantes livraisons.

