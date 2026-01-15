Les services anti-drogue syriens et irakiens ont saisi 2,5 millions de comprimés de captagon, une drogue stimulante, lors d'opérations menées dans les deux pays, a annoncé jeudi le ministère syrien de l'Intérieur. Deux personnes ont été arrêtées en Syrie dans les régions de Homs (centre) et de Damas, et une en Irak, a indiqué le ministère.
Le captagon, un puissant stimulant à base d'amphétamine de synthèse, est devenu le principal produit d'exportation de la Syrie au cours de la guerre civile qui a éclaté en 2011, les bénéfices issus de son trafic constituant une source de financement pour le gouvernement du président déchu Bachar al-Assad.
Depuis sa chute, les nouvelles autorités ont fait état de nombreuses saisies de captagon, notamment une de 11 millions de comprimés en octobre dernier. Cependant, les pays voisins continuent de signaler l'interception d'importantes livraisons.