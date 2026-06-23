Canicule oblige, la demande de climatiseurs connaît un boom sans précédent cet été. Reste à savoir si les enseignes du commerce de détail parviendront à suivre la cadence.

Ruée massive sur les climatiseurs, les magasins bientôt à cours?

Ruée massive sur les climatiseurs, les magasins bientôt à cours?

Moritz Meister

Les températures ne cessent de grimper en Suisse. Et avec elles, la demande d'appareils susceptibles d'apporter un peu de fraîcheur dans la maison. Les commerçants font état d’une véritable ruée sur les ventilateurs et les climatiseurs. «La demande est encore plus forte que l’année dernière», affirme Tobias Heller, porte-parole du géant du commerce en ligne Digitec Galaxus.

Les ventes ont déjà bondi de 50% par rapport à la même période l'an dernier. Un chiffre d'autant plus marquant que l’été 2025 avait déjà battu tous les records de ventes dans cette catégorie pour l'enseigne. Du côté d'Interdiscount, la filiale d’électronique grand public de Coop, les ventes connaissent, elles aussi, une hausse massive.

Malgré cette demande massive, Galaxus et Interdiscount se veulent rassurants. Même si le choix commence à se restreindre, aucune gamme d'appareil n'a pour l'heure été épuisée. Si des pénuries ponctuelles peuvent survenir sur certains produits précis, plusieurs modèles restent proposés dans chaque catégorie, affirment les deux enseignes.

Un modèle supasse tous les autres

Selon les données de Galaxus, le climatiseur monobloc mobile a particulièrement la cote cette année, 56% des acheteurs ayant jeté leur dévolu sur ce modèle. Autre tendance notable: les modèles «split mobiles» mobiles – qui ne sont pas fixés au mur, mais qui disposent tout de même d'une unité extérieure – sont en train de gagner du terrain, puisque 16% des clients ont opté pour ce type d’appareil cet été.

Pour ceux qui recherchent avant tout de la flexibilité, Tobias Heller conseille le monobloc mobile. Facile et rapide à installer, il s'impose comme la solution idéale, en particulier pour les appartements en location. En revanche, si vous privilégiez l’efficacité énergétique et le silence, il vaut mieux investir dans un modèle split mobile.