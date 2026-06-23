L'alerte canicule prolongée jusqu'au lundi 29 juin, le record de 2003 vacille
MétéoSuisse prolonge l'alerte canicule jusqu’au lundi 29 juin à 20h. Une chaleur accablante, alimentée par un puissant anticyclone sur l’Europe centrale et méridionale, s’est installée durablement sur le pays. Depuis jeudi, un niveau d’alerte 3 est en vigueur pour les régions de plaine, tandis qu’un niveau 4 s’applique au nord-ouest. Plusieurs zones de Suisse romande sont également passées en niveau 4 depuis lundi 22 juin. Cette situation exceptionnelle pourrait faire tomber le record de la canicule de 2003, qui avait duré 12 jours.
Les températures atteindront 34 à 37°C au nord des Alpes jusqu’à samedi, et jusqu’à dimanche dans le Sud. Les nuits resteront étouffantes, avec des minima oscillant entre 16 et 22°C, et encore plus élevées dans les zones urbaines à cause de l’effet d’îlot de chaleur. Si les orages restent rares en plaine, des averses sporadiques pourraient rafraîchir les montagnes. Dès mardi, l’arrivée de la bise fera chuter l’humidité à 20-30% au nord des Alpes, renforçant l’assèchement. MétéoSuisse prévoit une possible aggravation de l’alerte en Suisse alémanique à partir de jeudi.
Sébastien Lecornu annonce 40 morts par noyade depuis le 18 juin
La canicule qui sévit actuellement en France a provoqué «40 morts» par noyade depuis le 18 juin, «essentiellement des jeunes», a annoncé mardi Sébastien Lecornu.
Le Premier ministre qui préside une nouvelle cellule interministérielle de crise, à laquelle ont été conviés 18 ministres, a déploré «un triste fléau» concernant les noyades.
Source: AFP
La nuit de lundi à mardi a été la plus chaude jamais enregistrée en France
La nuit de lundi à mardi a été la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des mesures en 1947, a annoncé mardi Météo-France.
L'indicateur thermique national (ITN) des températures minimales, moyenne sur 30 stations de référence, est de 21,6°C, selon des valeurs provisoires relevées ce mardi matin par le prévisionniste national. Le précédent record était de 21,4°C et remontait au 25 juillet 2019.
Source: AFP
Le chef de l'ONU presse d'agir avec «beaucoup plus d'urgence» contre le réchauffement
Le monde doit agir avec «beaucoup plus d'urgence» pour limiter le réchauffement du climat, a dit mardi le chef de l'ONU Antonio Guterres, pointant les énergies fossiles comme étant à l'«origine destructrice» des crises énergétique et climatique.
«Nous ne pouvons pas miser davantage sur un système fondé sur les combustibles fossiles qui alimente à la fois la crise climatique et la crise énergétique», a affirmé le dirigeant dans un discours prononcé à l'occasion d'une conférence à Londres consacrée au climat.
Source: AFP
Les derniers développements sur la canicule en Europe
France: Record national en juin (29,2°C en moyenne) et 90% de la population confinée ou alertée. Une centrale nucléaire a été stoppée par sécurité écologique et une vingtaine de noyades mortelles ont eu lieu ce week-end.
- Espagne: Des pics à 44°C sont attendus. Le Pays basque (pourtant frais d'ordinaire) est en alerte rouge à plus de 40°C.
- Italie: Alerte rouge maximale décrétée dans 16 grandes villes, dont Rome et Milan, avec consignes de confinement en journée.
- Royaume-Uni: Alerte canicule maximale pour le Centre et le Sud, où le thermomètre pourrait atteindre un niveau historique de 40°C à l'ombre.
- Allemagne: La chaleur a poussé les habitants vers les points d'eau, entraînant au moins cinq noyades mortelles ce week-end.
- Belgique: Le pays s'attend à battre ses records absolus de température. Le réseau ferré a été préventivement réduit pour éviter les pannes.
- Portugal: Le centre et le nord du pays sont en alerte orange et frôlent également leurs records historiques.
Source: AFP
Mise à l'arrêt d'une centrale nucléaire en France à cause de la canicule
Une centrale nucléaire en France a été mise à l'arrêt lundi soir en raison de «contraintes environnementales» liées à la canicule, a annoncé une porte-parole de la centrale. La centrale de Golfech (sud-ouest) compte deux réacteurs à eau pressurisée de 1,3 GW et utilise les eaux du fleuve Garonne pour refroidir ses réacteurs.
L'un a été arrêté à 23H45 lundi par anticipation d'une montée de la température des eaux de la Garonne mardi à 28°C. Le premier réacteur étant inactif pour maintenance depuis mai, la centrale est de facto à l'arrêt.
Un arrêté de 2006 prévoit que la température du fleuve ne doit pas dépasser les 28°C après les rejets de la centrale, pour protéger la faune et la flore. Les 57 réacteurs nucléaires français doivent être refroidis en permanence, d'où leur implantation près de la mer ou d'un cours d'eau.
Source: AFP
A cause de la canicule, la moitié de la France est placée en vigilance rouge
Après des records de température lundi et des décès liés à la chaleur, la canicule exceptionnelle qui frappe la France s'étend encore mardi dans le nord-ouest, avec plus de la moitié du pays en vigilance rouge, un niveau jamais atteint.
Cinq départements supplémentaires - Calvados, Eure, Manche, Seine-Maritime et Somme - basculent à la mi-journée dans le niveau d'alerte le plus élevé défini par Météo-France. Avec un total de 54 départements en vigilance rouge canicule et 35 autres en orange, plus de 90% de la population française est exposée à des chaleurs extrêmes et exceptionnelles.
La température dépassait déjà les 20 degrés à 6 heures ce matin
À peine le soleil s'était-il levé que le thermomètre dépassait déjà la barre des 20 degrés dans plusieurs localités de Suisse ce matin. C'est ce qu'indiquent les données de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse), publiées par SRF Meteo. En tête du classement des températures maximales figurait à ce moment-là Locarno (TI) avec 24,2°, suivie de Lugano (TI) avec 23,4°. Chaumont (NE) occupait la troisième place avec 22,2°, talonnée de près par Neuchâtel avec 22,1°.
À Bad Ragaz (SG), la journée de mardi a débuté avec 21,7 degrés, tandis qu’à Bâle et à Saint-Gall, le thermomètre a grimpé jusqu’à 21,6°. À Zurich également, on a mesuré 21,4°, tandis qu’à Altdorf (UR) et à Lucerne, la température atteignait tout juste les 20°.
Mais ce n’est qu’un début. Au fil de la journée, les températures vont grimper en flèche. Peu avant 7 heures, MétéoSuisse a déjà émis une alerte de risque de forte chaleur de niveau 4 à Bâle, dans le district de Cossenay (VD), à Nidau (BE), à Genève et à Martigny (VS). En Suisse centrale, dans le nord-est, l’ouest et certaines parties du sud, une alerte de risque de chaleur importante de niveau 3 a été émise.
Tenez bon! On sait enfin quand va se terminer cette horrible canicule…
La Suisse suffoque, bouillonne et chérit désespérément les moindres recoins d'ombre. Alors que MétéoSuisse vient de déclarer l'alerte caniculaire de niveau 4 sur la majorité du territoire romand, des températures record oscillant autour des 35 degrés sont attendues ces prochains jours.
«On peut parler d'une vague de chaleur exceptionnelle qui évoque le mémorable été 2003, note Vincent Devantay, météorologue à MeteoNews. L'ensemble de l'Europe connaît actuellement des mesures exceptionnelles, avec 40 degrés dans certaines régions françaises, dont la Bretagne, et de nombreux records de chaleur battus un peu partout, y compris en Suisse.»
Hélas, la situation risque de peu évoluer ces prochains jours, avec des pics entre 33 et 37 degrés tous les après-midis, jusqu'à 1000 mètres d'altitude, et des nuits de plus en plus douces, rendant la chaleur encore plus difficile à supporter durant la journée. Une bise salvatrice promet toutefois, jusqu'au mercredi 24 juin, d'estomper quelque peu cette impression de chaleur «accablante», en ventilant un peu l'atmosphère. Dès jeudi, en revanche, cet effet s'estompera de nouveau, laissant la fin de la canicule reprendre ses droits.
A cause de la canicule, la moitié de la France est placée en vigilance rouge
Après des records de température lundi et des décès liés à la chaleur, la canicule exceptionnelle qui frappe la France s'étend encore mardi dans le nord-ouest, avec plus de la moitié du pays en vigilance rouge, un niveau jamais atteint.
Cinq départements supplémentaires - Calvados, Eure, Manche, Seine-Maritime et Somme - basculent à la mi-journée dans le niveau d'alerte le plus élevé défini par Météo-France. Avec un total de 54 départements en vigilance rouge canicule et 35 autres en orange, plus de 90% de la population française est exposée à des chaleurs extrêmes et exceptionnelles.
Les vigilances canicule seront maintenues au moins jusqu'à mercredi pour l'ensemble des départements concernés, a indiqué l'organisme dans son bulletin de 06H00 mardi, qui prévient d'une possible extension de la vigilance rouge dès mercredi pour certains départements actuellement en orange.
Un bâtiment de l'EPFL secoué par les intempéries
Les intempéries ont également secoué la Suisse romande. Comme le rapportent deux étudiants à Blick, le bâtiment BC de l'EPFL à Ecublens (VD) a été sérieusement touché par les bourrasques. Une vidéo montre comment des chaises et d'autres sièges ont été projetés dans tous les sens par le vent sur la terrasse du toit du bâtiment. Une photo montre par ailleurs qu'un siège a été emporté par le vent depuis le toit.