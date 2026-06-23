L'alerte canicule prolongée jusqu'au lundi 29 juin, le record de 2003 vacille

MétéoSuisse prolonge l'alerte canicule jusqu’au lundi 29 juin à 20h. Une chaleur accablante, alimentée par un puissant anticyclone sur l’Europe centrale et méridionale, s’est installée durablement sur le pays. Depuis jeudi, un niveau d’alerte 3 est en vigueur pour les régions de plaine, tandis qu’un niveau 4 s’applique au nord-ouest. Plusieurs zones de Suisse romande sont également passées en niveau 4 depuis lundi 22 juin. Cette situation exceptionnelle pourrait faire tomber le record de la canicule de 2003, qui avait duré 12 jours.

Les températures atteindront 34 à 37°C au nord des Alpes jusqu’à samedi, et jusqu’à dimanche dans le Sud. Les nuits resteront étouffantes, avec des minima oscillant entre 16 et 22°C, et encore plus élevées dans les zones urbaines à cause de l’effet d’îlot de chaleur. Si les orages restent rares en plaine, des averses sporadiques pourraient rafraîchir les montagnes. Dès mardi, l’arrivée de la bise fera chuter l’humidité à 20-30% au nord des Alpes, renforçant l’assèchement. MétéoSuisse prévoit une possible aggravation de l’alerte en Suisse alémanique à partir de jeudi.