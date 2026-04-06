Une plainte pour «génocide» a été déposée en Indonésie contre Min Aung Hlaing, chef de la junte birmane. La justice indonésienne pourrait enquêter au nom de la compétence universelle.

Le chef de la junte birmane visé par une plainte pour «génocide»

Le chef de la junte birmane visé par une plainte pour «génocide»

AFP Agence France-Presse

Le bureau du procureur général d'Indonésie a reçu une plainte déposée par des représentants des Rohingyas contre Min Aung Hlaing, chef de la junte devenu président de Birmanie. Le chef de l'Etat est accusé notamment de «génocide».

L'armée birmane, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'Etat en 2021, est accusée depuis des décennies de violations des droits humains, visant principalement les minorités ethniques du pays, notamment les Rohingyas.

La plainte a été déposée en Indonésie par une femme rohingya qui avait fui la Birmanie, ainsi que par d'autres personnalités, dont l'ancien procureur général indonésien Marzuki Darusman et des représentants de l'organisation locale de défense des droits humains KontraS, a déclaré le porte-parole du bureau du procureur général.

«Compétences universelles»

«Ils sont venus déposer une plainte pour crimes contre l'humanité et génocide commis à l'encontre du peuple rohingya en Birmanie par le gouvernement de la junte», a-t-il déclaré. La justice indonésienne peut juger les crimes les plus graves commis hors de son sol, au titre de la «compétence universelle» inscrite dans sa législation.

Plus grand pays à majorité musulmane du monde, l'Indonésie accueille depuis des années des réfugiés rohingyas, alors que des milliers d'entre eux risquent leur vie lors de longues et périlleuses traversées en mer pour rejoindre l'Indonésie ou la Malaisie.