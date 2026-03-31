DE
FR

Le Parlement va de l'avant
En Birmanie, le chef de la junte fait un pas de plus vers la présidence

Min Aung Hlaing, chef de la junte birmane, a été élu vice-président mardi par le Parlement. Ce général de 69 ans, auteur du coup d'Etat de 2021, se rapproche ainsi de la présidence.
Publié: il y a 19 minutes
1/2
Min Aung Hlaing, chef de la junte birmane, a été élu vice-président mardi par le Parlement.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le chef de la junte birmane, Min Aung Hlaing, a été élu vice-président mardi par la chambre basse du Parlement, une nouvelle étape vers la présidence pour ce général, auteur du coup d'Etat de 2021.

Min Aung Hlaing a obtenu 247 voix, sur les 260 députés présents, a annoncé un responsable parlementaire à l'issue du dépouillement. Trois vice-présidents doivent être désignés au total cette semaine, dont l'un sera élu président lors d'un vote des deux chambres du Parlement.

Min Aung Hlaing, 69 ans, a pris le pouvoir au moment du coup d'Etat qui a renversé le gouvernement élu de la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, emprisonnée depuis. Après cinq années de régime autoritaire, la junte a organisé des élections législatives en décembre et janvier, présentées comme un retour à la démocratie.

Scrutin dénoncé par les observateurs

Le scrutin n'a cependant pas pu se tenir dans de vastes zones contrôlées par des rebelles et a abouti à une victoire écrasante, sans opposition, des partis pro-militaires. Il a été dénoncé par de nombreux pays et observateurs internationaux comme une manoeuvre destinée à un transfert de pouvoir de l'armée à elle-même, sous un déguisement civil.

A lire aussi
Un raid aérien de la junte birmane fait au moins 17 victimes
Le conflit s'aggrave
Un raid aérien de la junte birmane fait au moins 17 victimes
La Birmanie conteste la procédure de génocide des Rohingyas à la CIJ
«Biaisée et sans fondement»
La Birmanie conteste la procédure de génocide des Rohingyas à la CIJ

En vertu de la Constitution birmane, Min Aung Hlaing est tenu d'abandonner ses fonctions militaires pour devenir président. Il a été remplacé lundi au poste de commandant en chef des forces armées par l'un de ses fidèles, Ye Win Oo, ancien chef du renseignement militaire.

Pays déchiré

Cela lui permettra de continuer à tirer en coulisses les ficelles de l'armée, estiment des analystes. La Birmanie est déchirée par une guerre civile depuis le coup d'Etat de 2021, des militants pro-démocratie ayant pris les armes contre la junte, aux côtés de mouvements armés issus de minorités ethniques longtemps hostiles au pouvoir central.

Il n'existe pas de bilan officiel et les estimations varient largement. D'après le groupe de surveillance ACLED, plus de 90'000 personnes ont été tuées tous camps confondus. L'ONU estime que plus de 3,7 millions de personnes ont été déplacées en raison du conflit et que près de la moitié des 50 millions de Birmans vivent sous le seuil de pauvreté.

Découvrez nos contenus sponsorisés
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus