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Les images de la voiture qui a foncé dans la foule à la gay pride de Berlin
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Au moins un mort et 16 blessés:Les images de la voiture qui a foncé dans la foule à la gay pride de Berlin

Le suspect toujours en cavale
A Berlin, «tout indique qu'il s'agit d'un attentat terroriste islamiste»

Une voiture a foncé dans la foule venue assister à la gay pride, samedi soir à Berlin, faisant un mort et 29 blessés, dont trois au pronostic vital engagé. Le suspect, Abdul B., est toujours recherché par la police, qui s'est adressée à la population.
Publié: 13:24 heures
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Dernière mise à jour: il y a 32 minutes
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La police de Berlin vient de publier cette photo du suspect de l'attaque de Berlin.
Photo: Polizei Berlin
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia Jutzeler
14:33 heures

Les points à retenir

  • Une camionnette a foncé dans la foule rassemblée pour célébrer la gay pride à Berlin
  • Il y a pour l'instant un mort et 29 blessés
  • L'auteur présumé des faits, Abdul B., est connu des services de police. Il a déjà été condamné une fois pour un acte de violence grave mettant en danger l'Etat.
  • Il est associé au milieu islamiste.
  • La police cherche le suspect présumé. La perquisition de son appartement à Berlin n'a abouti à aucune arrestation.

il y a 6 minutes

«C'était une attaque contre nous tous», dénonce le maire de Berlin

Photo: keystone-sda.ch

«Berlin était colorée et diverse, symbole d'une ville de la liberté. Après 22 heures, il a fait sombre, très sombre», a déclaré face à la presse Kai Wegner, le maire de Berlin.

Lui aussi évoque une «attaque terroriste islamiste». C'était une attaque contre «notre mode de vie». Il annonce qu'une réunion spéciale du Conseil municipal et une cérémonie commémorative auront lieu.

Il a déclaré que même si le défilé de Christopher Street Day avait probablement été délibérément ciblé, il s'agissait d'une «attaque contre nous tous». 

il y a 26 minutes

Un travail de reconstitution des faits est en cours

Photo: AFP

Le ministre de l'Intérieur remercie tous les services d'urgence et les premiers intervenants qui sont arrivés rapidement sur les lieux. Ils ont permis qu'«aucun autre décès n'a été enregistré». 

En plus des grosses recherches pour retrouver le fugitif, un travail de reconstitution des faits est en cours. Des images filmées avec un téléphone portable ont été retrouvées et devraient contribuer à ce travail. 

il y a 29 minutes

Alexander Dobrindt : «Des nouvelles attaques sont peu probables, mais toujours possibles»

Alexander Dobrindt a déclaré que de nouvelles attaques étaient peu probables, mais toujours possibles. Il a alerté contre des actes similaires lors de tous les événements, y compris les futures commémorations de la Saint-Christophe dans tous les Länder allemands. 

La prudence est de mise et les mesures de sécurité doivent être respectées. «Nous ne pouvons exclure de nouvelles attaques en Allemagne.»

il y a 41 minutes

Le ministre de l'Intérieur de l'Allemagne s'exprime: «Tout indique que l'attaque était un attentat terroriste islamiste»

Le ministre de l'Intérieur de l'Allemagne, Alexander Dobrindt, prend la parole sur les lieux du crime. «Tout indique» que l'attaque en marge de la gay pride de Berlin, qui a fait au moins un mort samedi, était «un attentat terroriste islamiste», a affirmé dimanche le ministre allemand. 

Photo: keystone-sda.ch

«Tout ce que nous voyons ici indique que nous avons affaire à un attentat terroriste islamiste», a déclaré lors d'une déclaration sur place le ministre, revoyant à la hausse le bilan avec 29 blessés et donnant le nom complet du principal suspect en fuite, Abdul Ballout.

Alexander Dobrindt a aussi expliqué le déroulement de l'attaque. Après avoir foncé en voiture dans la foule, Abdul Ballout serait sorti de son véhicule et aurait attaqué des passants à la machette.

Ce jeune homme de 21 ans, né à Berlin en 2005, a déjà eu affaire à la justice pour plusieurs infractions, a expliqué le ministre. Il a déjà été condamné une fois.

Avec l'ATS

il y a 47 minutes

Un passager présumé du terroriste aurait été arrêté

Selon les informations de rbb , le passager présumé d'Abdul B. a été arrêté hier soir. Il s'agirait d'un homme de nationalité iranienne. Cette information n'a pas encore été confirmée officiellement.

il y a 51 minutes

Le suspect présumé aurait préalablement planifié un acte de violence

La traque du terroriste présumé se poursuit activement. Selon le journal «​Bild​», le jeune homme de 21 ans a été condamné en mai 2026 par le tribunal de district de Tiergarten à un an et dix mois de prison. 

Il était accusé d'avoir planifié un acte de violence grave mettant en danger l'Etat. Le parquet avait requis deux ans et dix mois de prison et a fait appel. L'homme avait été arrêté au Liban et renvoyé en Allemagne. Après sa libération, il a probablement été placé sous contrôle judiciaire ou en période de probation préalable. 

A la suite de sa condamnation, il a été placé sous surveillance policière durant un certain temps. Le terroriste présumé devait également participer à un programme de déradicalisation, à cause de publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles il aurait exprimé son soutien à un groupe terroriste.

il y a 52 minutes

Les recherches continuent pour arrêter le suspect principal

La police mène une chasse à l'homme pour retrouver le suspect de l'attaque, Abdul B.. L'homme serait déjà connu des services de police et lié à des milieux islamistes. 

La perquisition de son appartement à Berlin n'a abouti à aucune arrestation.

La police a diffusé une photo du suspect. Les agents appellent à la prudence et mettent en garde: «Il est peut-être armé et dangereux!»

Fin du Live

De terribles nouvelles sont tombées de Berlin samedi soir. Une camionnette a foncé dans la foule rassemblée pour la Christopher Street Day (CSD) – journée de célébration de la communauté LGBTQUIA+ – dans le célèbre parc du Tiergarten. Une femme a perdu la vie et seize personnes ont été blessées, dont trois se trouvent toujours dans un état critique.

Peu avant 2h30 du matin, dimanche, la police berlinoise a annoncé avoir identifié un suspect. Selon le quotidien «Bild», il s'agirait d'Abdul B., 21 ans. Le jeune homme, déjà connu des services de police, est considéré par les forces de l'ordre comme proche du «milieu islamiste». Il aurait de la famille à Berlin et avait été libéré d'un centre de détention pour mineurs en mai 2026, des informations rapportées par la chaîne NTV, qui cite l'agence de presse allemande DPA.

«Nous recherchons activement cette personne, mais elle n'a pas encore été interpellée», a déclaré dans la nuit de samedi à dimanche le porte-parole de la police chargé de l'enquête. Les forces de l'ordre ont déployé des hélicoptères ainsi que des drones équipés de caméras thermiques afin de retrouver le suspect et de recueillir des témoignages. Un avis de recherche accompagné de sa photographie a également été diffusé.

Le suspect y est décrit comme suit:

  • corpulence mince
  • environ 1,90 m
  • cheveux noirs
  • sweat à capuche noir et pantalon blanc

La police appelle la population à ne surtout pas l'approcher. « Il est potentiellement armé et dangereux », préviennent les autorités.

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Une deuxième phase des faits est à l'étude

Les enquêteurs examinent également l'hypothèse d'une «seconde phase» d'attaques. Plusieurs témoins affirment avoir vu, après l'incident de la voiture folle au Tiergarten, des personnes gisant au sol ou présentant des blessures par arme blanche. Le journal «Berliner Zeitung» évoque même l'utilisation d'une machette. A ce stade, toutefois, rien ne permet encore de confirmer que le suspect ait effectivement agressé des victimes avec une arme blanche.

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Les circonstances exactes et les motivations de l'attaque restent par ailleurs à déterminer. Les enquêteurs cherchent notamment à savoir si le suspect a agi seul ou s'il a bénéficié de complices.

Une autre question demeure sans réponse : comment le véhicule a-t-il pu pénétrer dans le Tiergarten? Selon la police, plus de 250 dispositifs de protection destinés à empêcher tout accès non autorisé avaient été installés autour du site de la manifestation. «En principe, aucun véhicule n'aurait dû pouvoir entrer», a déclaré un porte-parole de la police au journal «Die Welt».

Perquisition à Schöneberg

Dans la nuit de samedi à dimanche, les forces de l'ordre ont tenté d'interpeller le suspect à son domicile. Toujours d'après «Die Welt», une perquisition a été menée sur les coups d'une heure du matin par des unités spéciales dans le quartier berlinois de Schöneberg. Au cours de l'intervention, une forte détonation aurait été entendue et plusieurs policiers lourdement équipés auraient été aperçus en train de pénétrer dans un appartement.

Un habitant de l'immeuble a indiqué à «Die Welt» qu'Abdul B. y vivait avec sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs. Les policiers n'y auraient cependant trouvé personne et l'opération n'aurait donné lieu à aucune interpellation.

Le suspect déjà condamné

De nouveaux éléments concernant Abdul B. ont été révélés. Selon le journal Bild, le jeune homme de 21 ans a été condamné en mai 2026 par le tribunal de district de Tiergarten à un an et dix mois de prison. Il était reconnu coupable d'avoir préparé un acte de violence grave mettant en danger l'Etat. Le parquet, qui avait requis une peine de deux ans et dix mois de prison, a fait appel du jugement.

Selon les sites du magazine «Der Spiegel» et du quotidien «Bild», Abdul B. avait tenté de rejoindre l'EI en Syrie en 2025 mais avait été arrêté au Liban, avant d'être renvoyé en Allemagne. Après sa remise en liberté, il aurait été placé sous contrôle judiciaire, voire en liberté conditionnelle. A la suite de sa condamnation, il a également fait l'objet d'une surveillance policière pendant un certain temps.

Le terroriste présumé devait par ailleurs suivre un programme de déradicalisation. Cette obligation faisait apparemment suite à des publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles il aurait exprimé son soutien à un groupe terroriste.

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