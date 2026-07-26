DE
FR
Les images de la voiture qui a foncé dans la foule à la gay pride de Berlin
0:26
Au moins un mort et 16 blessés:Les images de la voiture qui a foncé dans la foule à la gay pride de Berlin

Un avis de recherche a été émis
«Il est potentiellement armé et dangereux»: La police recherche activement le suspect de l'attaque de Berlin

Une voiture a foncé dans la foule venue assister à la gay pride, samedi soir à Berlin, faisant un mort et 16 blessés, dont trois au pronostic vital engagé. Le suspect, Abdul B., est toujours recherché par la police, qui s'est adressée à la population.
Publié: il y a 6 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
1/4
La police de Berlin vient de publier cette photo du suspect de l'attaque de Berlin.
Photo: Polizei Berlin
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia Jutzeler

De terribles nouvelles sont tombées de Berlin samedi soir. Une camionnette a foncé dans la foule rassemblée pour la Christopher Street Day (CSD) – journée de célébration de la communauté LGBTQUIA+ – dans le célèbre parc du Tiergarten. Une femme a perdu la vie et seize personnes ont été blessées, dont trois se trouvent toujours dans un état critique.

Peu avant 2h30 du matin, dimanche, la police berlinoise a annoncé avoir identifié un suspect. Selon le quotidien «Bild», il s'agirait d'Abdul B., 21 ans. Le jeune homme, déjà connu des services de police, est considéré par les forces de l'ordre comme proche du «milieu islamiste». Il aurait de la famille à Berlin et avait été libéré d'un centre de détention pour mineurs en mai 2026, des informations rapportées par la chaîne NTV, qui cite l'agence de presse allemande DPA.

«Nous recherchons activement cette personne, mais elle n'a pas encore été interpellée», a déclaré dans la nuit de samedi à dimanche le porte-parole de la police chargé de l'enquête. Les forces de l'ordre ont déployé des hélicoptères ainsi que des drones équipés de caméras thermiques afin de retrouver le suspect et de recueillir des témoignages. Un avis de recherche accompagné de sa photographie a également été diffusé.

Le suspect y est décrit comme suit:

  • corpulence mince
  • environ 1,90 m
  • cheveux noirs
  • sweat à capuche noir et pantalon blanc

La police appelle la population à ne surtout pas l'approcher. « Il est potentiellement armé et dangereux », préviennent les autorités.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Une deuxième phase des faits est à l'étude

Les enquêteurs examinent également l'hypothèse d'une «seconde phase» d'attaques. Plusieurs témoins affirment avoir vu, après l'incident de la voiture folle au Tiergarten, des personnes gisant au sol ou présentant des blessures par arme blanche. Le journal «Berliner Zeitung» évoque même l'utilisation d'une machette. A ce stade, toutefois, rien ne permet encore de confirmer que le suspect ait effectivement agressé des victimes avec une arme blanche.

A lire aussi
L'horreur à Berlin, une voiture fonce dans la foule en pleine gay pride
Avec vidéo
Développement suit
Un mort, 11 blessés graves
L'horreur à Berlin, une voiture fonce dans la foule en pleine gay pride
Un homme poignarde deux personnes à New York après avoir crié «Allah Akbar»
A Manhattan
Un homme poignarde deux personnes à New York après avoir crié «Allah Akbar»

Les circonstances exactes et les motivations de l'attaque restent par ailleurs à déterminer. Les enquêteurs cherchent notamment à savoir si le suspect a agi seul ou s'il a bénéficié de complices.

Une autre question demeure sans réponse : comment le véhicule a-t-il pu pénétrer dans le Tiergarten? Selon la police, plus de 250 dispositifs de protection destinés à empêcher tout accès non autorisé avaient été installés autour du site de la manifestation. «En principe, aucun véhicule n'aurait dû pouvoir entrer», a déclaré un porte-parole de la police au journal «Die Welt».

Perquisition à Schöneberg

Dans la nuit de samedi à dimanche, les forces de l'ordre ont tenté d'interpeller le suspect à son domicile. Toujours d'après «Die Welt», une perquisition a été menée sur les coups d'une heure du matin par des unités spéciales dans le quartier berlinois de Schöneberg. Au cours de l'intervention, une forte détonation aurait été entendue et plusieurs policiers lourdement équipés auraient été aperçus en train de pénétrer dans un appartement.

Un habitant de l'immeuble a indiqué à «Die Welt» qu'Abdul B. y vivait avec sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs. Les policiers n'y auraient cependant trouvé personne et l'opération n'aurait donné lieu à aucune interpellation.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus