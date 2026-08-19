L'incendie des Hautes Fagnes est désormais sous contrôle

L'incendie des Hautes Fagnes, déclenché vendredi dans l'est de la Belgique, est «désormais contrôlé dans son ensemble», mais nécessite encore une surveillance active, compte tenu de la nature du sol.

«A ce stade, le feu est désormais contrôlé dans son ensemble et ne devrait plus progresser si les conditions météorologiques restent similaires à celles actuellement observées», ont annoncé dans un communiqué les autorités de la province de Liège où sévit cet incendie, le plus important dans le pays depuis 1911.

«Le feu est considéré maîtrisé sur la partie ouest, tandis que les opérations se poursuivent à l'est, où la situation n'est pas encore complètement maîtrisée», ont précisé les autorités provinciales.

Le dispositif mis en œuvre va progressivement être diminué, avec le retour chez eux de pompiers venus d'Allemagne, dès jeudi soir. Leur secteur sera toutefois repris par des pompiers belges, pour assurer la continuité des opérations.

Source. AFP