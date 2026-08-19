L'incendie des Hautes Fagnes est désormais sous contrôle
L'incendie des Hautes Fagnes, déclenché vendredi dans l'est de la Belgique, est «désormais contrôlé dans son ensemble», mais nécessite encore une surveillance active, compte tenu de la nature du sol.
«A ce stade, le feu est désormais contrôlé dans son ensemble et ne devrait plus progresser si les conditions météorologiques restent similaires à celles actuellement observées», ont annoncé dans un communiqué les autorités de la province de Liège où sévit cet incendie, le plus important dans le pays depuis 1911.
«Le feu est considéré maîtrisé sur la partie ouest, tandis que les opérations se poursuivent à l'est, où la situation n'est pas encore complètement maîtrisée», ont précisé les autorités provinciales.
Le dispositif mis en œuvre va progressivement être diminué, avec le retour chez eux de pompiers venus d'Allemagne, dès jeudi soir. Leur secteur sera toutefois repris par des pompiers belges, pour assurer la continuité des opérations.
Source. AFP
En Belgique, de nombreuses reprises de feu ont été maîtrisées
Les pompiers ont à nouveau dû intervenir à plusieurs reprises dans la nuit de mercredi à jeudi, pour maîtriser de nombreuses reprises de feu, selon les autorités locales. «Les interventions se sont poursuivies toute la nuit, mais de manière limitée, en raison de la dangerosité du terrain: manque de visibilité, arbres tombés à la suite de la tempête», ont indiqué les autorités de la province de Liège où se trouve cet incendie, le plus grave en Belgique depuis 1911.
«De nombreuses reprises de feu ont néanmoins dû être maîtrisées, principalement dans le secteur est», ont-elles précisé. Le vent a soufflé très fort par endroits, une mini-tornade ayant même partiellement détruit mercredi soir une maison.
Le feu est désormais totalement encerclé, et les autorités espèrent désormais le vaincre définitivement, grâce notamment à des moyens aériens. Si les conditions le permettent, un hélicoptère de la police fédérale belge va décoller jeudi pour identifier les zones prioritaires. Cet état de la situation permettra alors de cibler les interventions aériennes, «espérées importantes aujourd'hui si les conditions météorologiques sont aussi favorables qu'annoncé», ont précisé jeudi les autorités belges.
Source: AFP
La Russie dépêche un bombardier d'eau en Serbie
La Russie a envoyé mercredi un bombardier d'eau Iliouchine en Serbie pour aider ses pompiers à lutter contre des feux de forêts qui ont ravagé plusieurs milliers d'hectares, a indiqué le ministère serbe de l'Intérieur.
Atterri dans la soirée à l'aéroport de Nis, dans le sud de la Serbie, cet avion envoyé par le ministère russe de la Défense civile participera dès jeudi aux opérations de lutte contre les feux dans la réserve naturelle de Deliblatska Pescara, à une cinquantaine de kilomètres de Belgrade, indique le ministère serbe dans un communiqué.
Plusieurs dizaines de feux de forêts sévissent en Serbie. Celui de Deliblatska Pescara est le plus important. Depuis le 5 août, cet incendie a embrasé environ 3.600 hectares de végétation, dont 30% de forêts, selon les autorités serbes. Plus de 300 pompiers, militaires et des membres d'autres services, assistés par des hélicoptères, sont engagés, mais la surface brûlée ne cesse de s'accroître.
«Etant donné qu'aucun avion bombardier d'eau de cette capacité n'est disponible dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l'Union européenne, l'appareil russe (...) renforcera considérablement nos capacités dans la lutte contre les incendies», a déclaré Luka Causic, chef du secteur des situations d'urgence du ministère serbe, en évoquant de nombreux incendies qui font des ravages sur le continent.
Source: AFP
Un incendie se déclare en Lozère, déjà un pompier blessé et un hameau évacué
Un hameau d'une vingtaine de maisons a été évacué mercredi soir en Lozère où un incendie a parcouru 180 hectares faisant un blessé parmi les pompiers, ont annoncé les services de secours. Le feu s'était déclaré, pour une raison indéterminée, vers 16H40 au lieu-dit Le Thort sur la commune de Porvenchères, limitrophe de l'Ardèche.
Porté par des vents d'Est avec des rafales de 30 km/h, il menace le hameau d'Alzons, dont une vingtaine de maisons ont dû être évacuées, a déclaré en début de soirée à l'AFP le colonel Frédéric Lhomme, directeur du Sdis48.
Le pompier blessé souffre de brûlures au 2e degré aux mains et aux jambes, a-t-il précisé. Les 130 pompiers engagés, de Lozère et d'Ardèche, sont assistés de considérables moyens aériens. Des renforts sont par ailleurs attendus en provenance de l'Hérault et du Gard, ce qui portera à 250 le nombre de personnels mobilisés, a précisé le patron du Sdis.
Le parc solaire du Roujanel, le plus important d'Occitanie situé sur la commune de Prévenchères, n'a pas été menacé par les flammes, avait précisé plus tôt un responsable des pompiers.
Source: AFP
Journée décisive pour encercler définitivement l'incendie
Les pompiers, qui luttent depuis vendredi en Belgique contre un incendie historique dans l'est du pays, s'efforçaient mardi d'encercler définitivement ce feu, qui a déjà ravagé quelque 3000 hectares d'un parc naturel, proche de l'Allemagne.
«L'objectif du jour c'est vraiment de faire cette jonction entre la ligne de défense nord et est, et d'encercler définitivement le feu», a expliqué à l'AFP Nicolas Yernaux, porte-parole des autorités de la région de Wallonie où se trouve cet incendie.
Les pompiers ont travaillé dans la nuit de lundi à mardi à cette jonction indispensable entre le front est et nord, dans des conditions d'accès très difficiles. «On parle d'un ou deux kilomètres, et on est en passe d'y arriver», a toutefois assuré ce porte-parole. Cette jonction permettra alors de progresser et d'éteindre enfin cet incendie, l'un des plus importants de l'histoire récente de la Belgique.
La journée s'annonce décisive pour les 500 soldats du feu mobilisés pour éteindre cet incendie dans le parc naturel des Hautes-Fagnes, tout proche de la frontière avec l'Allemagne. «Une fois qu'on l'a vraiment encerclé, on pourra définitivement progresser et avoir des objectifs encore un peu plus définitifs», a ainsi expliqué Nicolas Yernaux.
Source: AFP
En Belgique, le feu ne s'étend plus, mais n'est toujours pas fixé
Toujours pas fixé: les pompiers continuaient à lutter lundi contre l'incendie historique qui a déjà ravagé en Belgique quelque 3000 hectares d'un parc naturel proche de l'Allemagne, en dépit de la pluie tombée dans la nuit.
«Pas d'extension, mais on ne peut pas encore dire qu'il est fixé», a déclaré Tony Hosmans, responsable de la communication de crise pour la province de Liège où se trouve ce parc naturel des Hautes Fagnes. Près de 500 personnes sont sur le pont pour tenter de contenir le feu qui sévit depuis vendredi dans cette grande forêt proche de l'Allemagne.
Les soldats du feu attendaient lundi le renfort de moyens aériens, seuls susceptibles d'atteindre certaines zones, toujours la proie des flammes.
Source: ATS
Macron promet au Var «les mêmes dispositifs» d'aides qu'en Gironde
En déplacement dans le Var, le président Emmanuel Macron a promis lundi que les communes du département touchées cet été par d'importants incendies bénéficieront des «mêmes dispositifs» d'aides qu'en Gironde.
Evoquant les mesures dévoilées le même jour par le Premier ministre Sébastien Lecornu pour les communes de Gironde, le chef de l'Etat a assuré que dans le Var «les mêmes dispositifs seront mis en place (...) les mêmes mécanismes d'accompagnement pour les communes, pour les forces économiques, pour nos compatriotes» afin de «venir en aide à ceux qui ont été touchés.»
Source: AFP
En France, les mesures d'aides pourraient dépasser 100 millions d'euros
Dégrèvement de taxes foncières, exonérations de cotisations sociales: le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé lundi de nouvelles mesures de soutien aux entreprises confrontées aux incendies en Gironde, dont le coût total pourrait dépasser 100 millions d'euros.
L'Etat va exonérer de cotisations sociales les entreprises sinistrées ou situées dans une zone évacuée, et s'acquittera de la taxe foncière due par les entreprises pour le compte des collectivités, a précisé le locataire de Matignon à l'occasion d'un point presse à Mérignac (Gironde).
L'exonération de cotisation est une «mesure qui est assez radicale, un peu coûteuse pour les finances publiques, mais bon, je l'assume», a-t-il poursuivi, soulignant que les cotisations sociales des entreprises sinistrées ou évacuées serait bien «effacées», et non «reportées», et évoquant une période de trois mois d'accompagnement.
Interrogé sur le financement de ces mesures, il a répondu qu'on peut «très vite atteindre des sommes qui peuvent aller au-delà de 100 millions d'euros».
Soulignant que trop d'habitants «sont complètement bouleversés» et ne peuvent pas faire face aux «méandres (...) de la relecture d'un contrat d'assurance», Sébastien Lecornu a passé «un message personnel» aux grands patrons des compagnies d'assurance.
"Celles et ceux qui joueront le jeu, on dira lesquels, et celles et ceux qui ne joueront pas le jeu, on dira lesquels aussi, parce que c'est encore un univers concurrentiel dans lequel nous avons bien le droit de donner notre avis», a-t-il prévenu.
Source: AFP
L'incendie en Belgique progresse lentement, mais n'est pas encore fixé
L'incendie en Belgique n'est pas encore fixé lundi mais sa «progression est restée limitée» grâce à «des vents plus favorables et aux précipitations enregistrées en fin de nuit», ont indiqué les autorités dans un communiqué.
Des moyens aériens venus d'Allemagne et de Norvège vont renforcer le ballet de bombardiers et d'hélicoptères qui larguent de l'eau sur les zones escarpées auxquelles les pompiers ne peuvent pas accéder avec leurs camions, a ajouté ce communiqué.
Source: AFP
Les incendies près d'Athènes sont maîtrisés
Deux incendies survenus sur l'île grecque de Salamine, près d'Athènes, qui ont fait deux victimes et entraîné l'évacuation de près de 600 personnes, ont été en très grande partie maîtrisés, ont indiqué lundi les pompiers. «La situation s'est améliorée, il n'y a plus de front actif», a déclaré à l'AFP un porte-parole des pompiers, ajoutant que deux hélicoptères et plus de 200 pompiers restaient sur place. Lundi, trois personnes étaient toujours hospitalisées pour des brûlures.
Bien que les services de protection civile aient rapidement donné l'ordre d'évacuer, les pompiers ont indiqué que les incendies s'étaient propagés en seulement sept minutes en raison de vents violents, piégeant un couple de personnes âgées non loin de leur domicile. Ils sont morts avant que les pompiers n'aient pu les secourir, a annoncé dimanche le directeur de la communication des pompiers, Vassilis Vathrakogiannis lors d'une allocution télévisée.
Source: ATS