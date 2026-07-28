A Bali, un club de course très populaire auprès des étrangers est accusé d'avoir écarté des habitants indonésiens. Ses deux fondateurs, néerlandais, ont été expulsés, une décision qui pourrait calmer certains excès des expatriés sur l'île des Dieux.

A Bali, une course organisée par des expatriés et interdite aux Indonésiens fait scandale

A Bali, une course organisée par des expatriés et interdite aux Indonésiens fait scandale

Les organisateurs ont été expulsés de l'île

Dimitri Faravel Journaliste Blick

A Canggu, la fête n'est jamais très loin. Dans cette petite ville balinaise devenue le fief des digital nomads, les communautés d'expatriés se multiplient. Parmi elles, Entourage Bali s'est rapidement fait un nom. Sur son site internet, le collectif se présente comme «une communauté sociale sélective pour les personnes qui aiment rester actives».

L'une de ses activités les plus populaires est un club de jogging d'un genre particulier: les participants enfilent leur tenue de sport, mettent un casque sur les oreilles et se lancent dans une «silent disco run», une course au rythme de la musique choisie par un DJ. Le concept, à mi-chemin entre le running et la fête, rencontre un franc succès.

Mais une course organisée le mercredi 22 juillet – ayant réuni environ 200 personnes selon la police balinaise – a pris une tournure bien moins festive. D'après le «Bali Sun» plusieurs Indonésiens résidant à Canggu affirment s'être vu refuser l'accès à l'événement, alors que des participants étrangers ont, eux, pu y prendre part sans difficulté. En ligne, plusieurs habitants ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une discrimination systématique envers la population locale.

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Retour à l'envoyeur

La polémique a rapidement pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Des internautes ont notamment relevé que le système d'inscription du collectif semblait écarter automatiquement certains numéros de téléphone indonésiens.

Face au scandale, Entourage Bali a reconnu des «erreurs» dans son processus d'admission. Sur Instagram, la communauté a présenté ses excuses aux «personnes qui ont été offensées et blessées», assurant n'avoir jamais cherché à «manquer de respect ou discriminer quiconque». Elle affirme que certains de ses événements ont «toujours été gratuits et ouverts à tous», tandis que d'autres sont en effet conçus «spécifiquement pour les digital nomads».

Des explications qui n'ont pas suffi à calmer la polémique. L'affaire a rapidement dépassé le cadre numérique pour atteindre les plus hautes sphères des autorités de l'île. Niluh Putu Ary Pertami Djelantik, sénatrice de Bali positionnée à gauche, a notamment appelé à l'ouverture d'une enquête sur le club de course. «Bali est une île accueillante, mais notre hospitalité ne doit en aucun cas être interprétée comme une invitation à nous manquer de respect», a-t-elle insisté sur son compte Instagram.

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Les autorités indonésiennes ont rapidement décidé de sévir: les deux fondateurs d'Entourage Bali, des ressortissants néerlandais âgés de 35 et 37 ans, ont été expulsés du pays et interdits de territoire dans l'ensemble de l'archipel. La Direction générale de l'immigration leur reproche notamment d'avoir organisé des événements sans les autorisations nécessaires et d'avoir potentiellement enfreint plusieurs règles, dont celles interdisant la discrimination envers les Indonésiens.

Un point de rupture?

Le directeur général de l'immigration indonésienne, Hendarsam Marantoko, a confirmé que les deux hommes avaient été inscrits sur la liste des personnes interdites de territoire. «Cette course est une forme d'Etat dans l'Etat. Actuellement, les ressortissants étrangers impliqués se trouvent hors d'Indonésie et font l'objet d'interdictions de séjour», a-t-il déclaré aux journalistes.

L'affaire a provoqué une onde de choc dans le milieu des événements communautaires à Bali. A Canggu comme à Uluwatu, où les clubs de course connaissent une popularité grandissante, plusieurs organisateurs ont temporairement suspendu leurs événements afin de revoir leurs modalités d'inscription et de fonctionnement.

Cette polémique révèle une tension qui ne cesse de monter sur l'île des Dieux. Bali continue d'attirer massivement les digital nomads et les expatriés, dont certains semblent parfois oublier qu'ils ne sont pas en terrain conquis. Face à eux, une population locale de plus en plus précarisée voit les conséquences économiques et sociales d'un développement touristique qui exerce une pression toujours plus forte sur son quotidien. Entre exclusion des habitants et saturation des infrastructures, l'affaire Entourage Bali pourrait bien servir d'avertissement à certains roitelets occidentaux qui se croyaient jusqu'ici tout permis.