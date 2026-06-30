Un avion de ligne a déclenché une alerte au détournement mardi en raison d'une défaillance technique. Escorté par un chasseur, il a atterri en urgence en Bulgarie.

Un Airbus émet un faux signal de détournement et doit atterrir en urgence

Un Airbus émet un faux signal de détournement et doit atterrir en urgence

ATS Agence télégraphique suisse

Un vol reliant Varsovie à Tel-Aviv, opéré par un Airbus A320 de la compagnie bulgare Electra Airways, a atterri en urgence mardi après une «défaillance technique du transpondeur». Il a «émis un faux signal» de détournement de l'avion, ont indiqué les autorités bulgares.

Le vol LO155 reliant Varsovie à Tel-Aviv (Israël) était assuré par un Airbus A320 de le compagnie bulgare Electra Airways, pour le compte de la compagnie polonaise LOT Polish Airlines.

Dans un communiqué, le ministère bulgare des Transports a fait état d'une «défaillance technique du transpondeur de l'aéronef, qui a émis un faux signal d'intervention illégale/détournement». Les procédures de protection de l'espace aérien ont été déclenchées, selon la même source.

Escorté par un chasseur

Le ministère bulgare de la Défense a indiqué que l'appareil avait émis le code transpondeur 7500, utilisé en aviation pour signaler une interférence illicite à bord, généralement assimilée à un détournement d'avion ou à une prise de contrôle illégale de l'appareil. Il a précisé qu'un chasseur Mikoyan MiG-29 avait décollé en urgence pour intercepter l'Airbus A320, avant de l'escorter.

«Après confirmation qu'il n'y avait pas de menace réelle à bord, l'avion a quitté le territoire du pays via la Turquie», a indiqué le ministère des transports dans un communiqué. Puis, à la demande du transporteur, l'avion a finalement «été redirigé vers la Bulgarie, où il a atterri avec succès à l'aéroport de Bourgas à 17h15», a poursuivi la même source.

Une erreur du pilote?

Les autorités compétentes du ministère de l'Intérieur bulgare ont ensuite engagé les vérifications nécessaires. «Aucun passager ni membre d'équipage n'a été affecté», et l'incident «n'a pas eu d'incidence sur le trafic régulier de l'aéroport» de Bourgas, conclut le ministère bulgare des Transports.

L'armée de l'air israélienne a elle indiqué dans un communiqué avoir envoyé «deux avions de chasse» vers «un avion civil au-dessus de la mer Méditerranée après un signalement de perte de communication avec l'appareil». «Il n'y a aucune inquiétude quant à un incident sécuritaire», a-t-elle précisé.

«La compagnie aérienne (bulgare) évoque une erreur du pilote», a de son côté indiqué à l'AFP le porte-parole de l'aéroport Frédéric-Chopin de Varsovie, Piotr Rudzki. «Nous suivons la situation, mais rien n'indique une quelconque interférence extérieure» a-t-il conclu.