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Nouvel incident
Un avion de Swiss forcé de rebrousser chemin après le décollage

Le vol LX154 a dû retourner à Zurich dimanche, probablement en raison d'un pneu endommagé. Les passagers ont été replacés sur d'autres vols.
Publié: il y a 45 minutes
Un avion de Swiss a dû interrompre son vol à destination de l'Inde. (Photo d'archive)
Photo: Sven Thomann

Le vol devait initialement se rendre à Mumbai, en Inde. Mais au lieu d'atterrir dans la métropole indienne, les passagers du vol Swiss LX154 ont dû retournrs à Zurich dimanche. Les pilotes de l'Airbus A330 ont fait demi-tour au-dessus de Bucarest. La raison invoquée: une suspicion de crevaison.

«Après le décollage, des morceaux de pneus ont été retrouvés sur la piste de l'aéroport de Zurich, qui, selon les premières constatations, pourraient provenir de l'Airbus A330 utilisé», a déclaré la porte-parole de Swiss Anja Beeler à Blick.

L’origine des pièces de pneus étant incertaine, l’équipage a décidé de rentrer à Zurich. «Cela nous permet d’inspecter l’appareil en détail sur notre base et d’éviter une immobilisation prolongée pour des contrôles supplémentaires ou des travaux nécessaires à l’étranger.»

Deuxième incident sur une liaison avec l'Inde en peu de temps

Anja Beeler souligne que la compagnie helvétique est consciente des désagréments occasionnés par ce demi-tour. «Nous avons déjà pu replacer la plupart des passagers concernés sur d'autres vols. Nous mettons tout en œuvre pour que chacun puisse reprendre son voyage au plus vite après le retour à Zurich.»

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C'est la deuxième fois en peu de temps qu'une perturbation affecte une liaison avec l'Inde. Début juin, un avion de Swiss avait déjà dû retourner à New Delhi. Le système avait alors détecté la présence possible de particules dans le circuit d'alimentation du moteur n°1. Des réparations à l'étranger s'annonçant trop coûteuses, l'équipage avait décidé de faire demi-tour immédiatement.

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