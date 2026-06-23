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Découverte inquétante
Les ailes de certains Airbus A380 se fissurent

Seize Airbus A380, principalement opérés par Emirates, doivent être inspectés après la découverte de fissures dans leurs ailes. Cinq appareils seront contrôlés dès mercredi avant leur prochain vol.
Publié: il y a 15 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
Les A380 sont de très gros porteurs long courrier.
Photo: Sven Thomann
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a ordonné l'inspection de 16 Airbus A380, dont cinq urgemment, après la découverte de fissures dans la structure des ailes d'un appareil, a confirmé mardi le constructeur aéronautique Airbus.

Sur ces 16 appareils, 15 sont exploités par la compagnie aérienne Emirates et un par la compagnie australienne Qantas, a précisé un porte-parole d'Airbus. Cinq avions d'Emirates doivent être inspectés immédiatement, dès mercredi et avant leur prochain vol.

Emirates, la compagnie des Emirats arabes unis basée à Dubaï, est le plus gros client d'Airbus pour les A380, avec une flotte de plus d'une centaine de ces très gros porteurs long courrier.

Inspections immédiates sur cinq A380

Des fissures sur un appareil «pouvant amenuiser l'intégrité structurelle de l'aile» ont été découvertes lors d'inspections ordonnées par l'EASA dans une directive de décembre 2025, a précisé l'avionneur européen.

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Tous les A380 «ayant le même historique» de production ont été identifiés et Airbus va mener des inspections immédiates sur cinq appareils. Le constructeur discutera avec l'EASA pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer des réparations, a précisé le porte-parole d'Airbus.

Les onze autres appareils peuvent être inspectés plus tard mais avant leur treizième vol, c'est-à-dire 25 cycles, un cycle comprenant un vol, un décollage et un atterrissage.

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