AFP Agence France-Presse
Un ressortissant binational russe et australien a été inculpé pour tentative d'ingérence étrangère intentionnelle, a annoncé vendredi la police australienne. L'homme, âgé de 27 ans, a été arrêté jeudi dans le cadre d'une enquête menée par la Cellule de lutte contre l'ingérence étrangère et doit comparaître devant un tribunal à Brisbane (est de l'Australie), a indiqué la police fédérale dans un communiqué.
La commissaire de la police fédérale Krissy Barrett apportera davantage de détails à la presse à 14H00 (04h00 GMT). L'ingérence étrangère intentionnelle est passible d'une peine de 20 ans d'emprisonnement en Australie.
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