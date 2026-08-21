Un binational russo-australien de 27 ans a été inculpé en Australie pour tentative d'ingérence étrangère. Arrêté à Brisbane, il encourt jusqu'à 20 ans de prison.

Un binational russo-australien arrêté pour tentative d'ingérence étrangère

Un binational russo-australien arrêté pour tentative d'ingérence étrangère

Il risque jusqu'à 20 ans de prison

AFP Agence France-Presse

Un ressortissant binational russe et australien a été inculpé pour tentative d'ingérence étrangère intentionnelle, a annoncé vendredi la police australienne. L'homme, âgé de 27 ans, a été arrêté jeudi dans le cadre d'une enquête menée par la Cellule de lutte contre l'ingérence étrangère et doit comparaître devant un tribunal à Brisbane (est de l'Australie), a indiqué la police fédérale dans un communiqué.

La commissaire de la police fédérale Krissy Barrett apportera davantage de détails à la presse à 14H00 (04h00 GMT). L'ingérence étrangère intentionnelle est passible d'une peine de 20 ans d'emprisonnement en Australie.