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Interdits aux moins de 16 ans
TikTok, Instagram et YouTube menacés d'amendes pour avoir contournés les restrictions en Australie

Des géants de la tech sont accusés de violer la restriction des réseaux sociaux en Australie. Le régulateur du pays a annoncé ce mardi avoir ouvert une enquête
Publié: 03:39 heures
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Dernière mise à jour: 03:56 heures
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L'Australie enquête sur des géants de la tech accusés de contourner l’interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Le régulateur australien a annoncé mardi une enquête visant des géants de la technologie, accusés d'enfreindre l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. L'Australie est devenue en décembre le premier pays à interdire les réseaux sociaux aux enfants. Elle a été imitée par la suite par plusieurs nations comme l'Indonésie ou le Brésil, tandis qu'en France le Parlement examine actuellement un projet allant dans le même sens. 

«Même si les plateformes de réseaux sociaux ont pris certaines mesures initiales, je suis préoccupée [...] par le fait que certaines n'en font peut-être pas assez pour respecter la loi australienne», a déclaré la responsable de la sécurité en ligne, Julie Inman Grant, en citant nommément Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube. Il existe «de sérieuses inquiétudes» quant au fait que Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube aient pu enfreindre cette interdiction, a ajouté Julie Inman Grant: «En conséquence, nous passons désormais à une posture de mise en application». 

Des amendes de plus de 25 millions de francs

Les entreprises visées par cette interdiction s'exposent à des amendes pouvant dépasser 25 millions de francs si elles sont reconnues coupables d'avoir enfreint la loi australienne. «Elles peuvent choisir de s'y conformer ou faire face à des conséquences croissantes, y compris une profonde érosion de leur réputation auprès des gouvernements et des consommateurs du monde entier», a encore dit Julie Inman Grant.

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Elle a expliqué s'attendre à une opposition des géants du secteur, d'autant plus forte que «cette réforme met fin à 20 ans d'habitudes bien ancrées sur les réseaux sociaux». En Australie, les plateformes sont les seules responsables de s'assurer que leurs utilisateurs basés dans le pays ont plus de 16 ans. Une partie dit utiliser des outils d'intelligence artificielle (IA) déterminant l'âge à partir de photographies et certains utilisateurs peuvent choisir de télécharger une pièce d'identité.

La plupart des entreprises concernées se sont engagées à respecter la loi, mais ont averti qu'elle pourrait pousser les adolescents vers des plateformes moins réglementées et plus dangereuses. Le site Reddit a déposé un recours contre l'interdiction australienne, qu'il a qualifiée d'«erronée sur le plan juridique».

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