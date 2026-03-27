Le gouvernement britannique fixe des règles strictes sur les écrans chez les jeunes enfants. Pas d’écran avant 2 ans et une heure max ensuite pour limiter les risques.

Le Royaume-Uni fixe des règles strictes sur les écrans pour les enfants

Le Royaume-Uni fixe des règles strictes sur les écrans pour les enfants

ATS Agence télégraphique suisse

Pas d’écran avant l’âge de 2 ans, et pas plus d’une heure par jour entre 2 et 5 ans. Le gouvernement britannique publie vendredi ses recommandations officielles sur le temps d’écran des jeunes enfants.

Pour aider les parents à poser des limites et éviter les méfaits sur lesquels alertent nombre d'experts, les règles se veulent simples. Il est notamment conseillé d'éviter l'exposition des enfants de 2 à 5 ans aux écrans pendant les temps de repas ou avant le coucher, et de faire en sorte si possible qu'ils soient en compagnie d'un adulte, selon le document mis en ligne vendredi par le gouvernement sur le site officiel dédié à la petite enfance.

«Elever des enfants à l'ère du numérique peut sembler un véritable défi. Les écrans sont omniprésents et les conseils sont souvent contradictoires. Mon gouvernement ne laissera pas les parents affronter seuls ce combat», a déclaré le Premier ministre travailliste Keir Starmer dans un communiqué. Il doit se rendre vendredi matin dans une école du sud de Londres pour annoncer ces nouvelles recommandations.

Des recommandations issues d'un rapport

Elles sont issues des conclusions d'un rapport commandé par le gouvernement, qui souligne que les experts estiment que «passer de longues périodes devant les écrans peut nuire aux activités essentielles au développement, comme le sommeil, l'activité physique, les jeux créatifs et les interactions avec les parents».

Les parents «souhaitent des informations claires et sans jugement sur les raisons pour lesquelles il est important de limiter l'usage des écrans, présentées d'une manière qui reflète la réalité de leur vie quotidienne», souligne Rachel de Souza, qui conseille le gouvernement de Keir Starmer sur la politique infantile et a dirigé ce rapport. Ces mesures interviennent après d'autres annonces et décisions du gouvernement travailliste pour tenter de lutter contre les dangers des outils numériques.

Il a récemment lancé une consultation sur l'opportunité de suivre l'exemple de l'Australie, qui a en décembre interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Cette consultation, qui doit se terminer le 26 mai, envisage aussi d'autres types de restrictions, comme une interdiction des fonctionnalités addictives telles que le «scrolling», défilement ininterrompu de contenus.

Depuis le 25 juillet 2025, les sites web, réseaux sociaux et plateformes de partage de vidéos doivent également mettre en oeuvre des contrôles stricts de l'âge pour empêcher les mineurs d'accéder à des contenus pornographiques notamment.