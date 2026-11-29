Volodymyr Zelensky reconnaît que l’attaque ukrainienne contre des navires russes au large de la Libye n’a pas été coordonnée avec les partenaires européens. Il revient ainsi sur ses précédentes déclarations, contestées par l’Italie.

En bref Au large de la Libye, une attaque ukrainienne de drones a mis hors de combat deux navires russes, le «Merkuri» et l’«Angara»

L’Italie a condamné une violation de la souveraineté libyenne et affirmé ne pas avoir été informée de l’opération

Après avoir affirmé le contraire, Volodymyr Zelensky a reconnu l’absence de coordination européenne et promis une meilleure communication

Mattia Jutzeler

La semaine dernière, plusieurs attaques ukrainiennes spectaculaires, menées loin de la ligne de front dans le cadre de la guerre contre la Russie, ont marqué les esprits. Au large des côtes libyennes, en Afrique du Nord, les forces armées ukrainiennes ont ainsi lancé une attaque de drones et qui a mis hors de combat le navire de guerre russe «Merkuri» ainsi que le cargo «Angara».

Cette opération n'a cependant pas fait l'unanimité parmi les alliés européens de l'Ukraine. Le gouvernement italien a vivement réagi. Rome a condamné l'attaque, estimant qu'elle constituait une violation de la souveraineté libyenne, dans un pays déjà profondément fragilisé par des années de guerre civile, rapporte notamment le portail T-Online.

«Nous ne sommes pas considérés comme des partenaires»

L'Italie n'aurait, par ailleurs, pas été informée de ces opérations imminentes en Méditerranée. «Personne ne savait ce que faisaient les Ukrainiens en Libye», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, selon le «Corriere della Sera». «Après quatre ans et demi de soutien, notre pays n'est toujours pas considéré comme un partenaire par Zelensky», a déploré le député Giuseppe Conte.

Interrogé jeudi par la BBC, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pourtant affirmé que les forces armées ukrainiennes ne menaient jamais d'opérations sans s'être préalablement concertées avec les pays partenaires concernés. Selon lui, les frappes visant des navires russes dans d'autres régions du monde avaient elles aussi fait l'objet d'une coordination préalable avec les Etats susceptibles d'être concernés. Vendredi, l'Italie a toutefois contesté ces déclarations. «Les propos de Zelensky ne correspondent pas à la vérité», a rétorqué Antonio Tajani.

Zelensky corrige ses déclarations

Vendredi soir, le président ukrainien est revenu sur ses précédentes déclarations à la suite d'un entretien téléphonique avec la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni. «J'ai confirmé que l'opération menée dernièrement en Libye n'avait pas fait l'objet d'une coordination préalable avec nos partenaires européens», a écrit Volodymyr Zelensky dans un message publié sur X.

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«J'ai également souligné notre engagement à garantir que nos autorités respectives échangent toutes les informations nécessaires et assurent une communication directe, régulière et efficace», précise-t-il.