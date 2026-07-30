Sept personnes, dont des pompiers, policiers et agents de la protection civile, sont mortes mercredi dans le crash d'un hélicoptère mobilisé contre les feux de forêt dans l'ouest de l'Argentine.

Sept morts dans le crash d'un hélicoptère mobilisé contre les feux en Argentine

Sept morts dans le crash d'un hélicoptère mobilisé contre les feux en Argentine

AFP Agence France-Presse

Sept personnes, dont des pompiers, policiers, agents de protection civile, ont été tuées mercredi dans l'accident d'un hélicoptère de lutte contre les feux de forêt, dans un parc naturel de l'ouest de l'Argentine, ont annoncé les autorités de la province de San Juan. Le contact avait été perdu dans la matinée, peu avant 10H30 locales (13H30 GMT) avec l'appareil, un Bell 412, dans la zone du parc d'Ischigualasto, à environ 1.200 km de Buenos Aires, selon l'Agence fédérale des urgences (AFE).

Le gouverneur provincial Marcelo Orrego a confirmé dans l'après-midi sur X que «sept personnes» avaient «perdu la vie», parmi elles du personnel dirigeant des pompiers, de la police, de la protection civile de la province, ainsi que de l'AFE. L'hélicoptère, selon l'agence, était utilisé dans le cadre d'une formation, mais il avait pour destination finale la province voisine de La Rioja, un peu plus au nord-est, pour participer à la lutte contre un incendie de forêt.

Dans un premier temps mercredi, l'AFE annonçant la perte de contact avec l'hélicoptère, n'avait pas fait état d'éventuelles victimes, mais précisé qu'un autre aéronef circulant dans le secteur avait localisé un «lieu d'impact» et donné l'alerte. Des équipes de secours s'étaient mises en route, vers une zone qualifiée par le média numérique local Tiempo de San Juan comme isolée et particulièrement difficile d'accès. Parmi les victimes figurent le chef des pompiers de la province, son second, le directeur de la protection civile de la province, le chef-adjoint de la police provinciale, a précisé le gouverneur Marcelo Orrego.

Un journaliste local ami du policier German Videla, une des victimes, a indiqué sur TN avoir été en contact avec lui, l'officier, pendant le vol une heure environ avant l'accident, et que «le plafond était très bas, c'est-à-dire que les pales de l'hélicoptère étaient très près des nuages» «L'hélicoptère s'est écrasé, s'est brisé en mille morceaux. C'est impressionnant», a commenté ce journaliste Mauricio Davila, qui a été en contact avec les équipes de secours sur le site de l'accident.

Soupçons d'acte criminel

«Les causes de l'accident restent sous investigation», a indiqué l'AFE. Une autre des victimes, le chef de la protection civile Carlos Heredia, avait indiqué le matin même sur la radio locale de San Juan Radio U que leur mission consistait en une «préparation à l'utilisation de moyens aériens avec nos pompiers».

Dans la foulée de l'accident, le gouvernement de San Juan a décrété trois jours de deuil dans la province, avec drapeaux national et provincial en berne. «Mon étreinte et toute ma solidarité», a écrit sur X la ministre argentine de la Sécurité, Alejandra Monteoliva, sur X. «J'accompagne chacune des familles et leurs compagnons de service en ce moment de profonde douleur.»

La Rioja, province semi-désertique de la taille de l'Autriche, est aux prises depuis le début de semaine avec plusieurs feux de forêts en zone montagneuse. En trois jours ils ont parcouru quelques centaines d'hectares, dont 200 environ dans le secteur de Chilecito, ont indiqué à l'AFP les pompiers locaux, selon qui un bilan global n'est pas à ce stade disponible.

Trois avions largueurs d'eau appuient la lutte contre ces feux, selon l'AFE. Le secrétaire provincial de l'Environnement de La Rioja, Santiago Azulay a indiqué sur LN+ avoir porté plainte mercredi, pour «présomption d'incendie intentionnel».