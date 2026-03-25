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Après le clash sur Ormuz
Trump fixe (enfin) une date pour sa visite d'Etat en Chine

Donald Trump se rendra à Pékin les 14 et 15 mai pour y rencontrer Xi Jinping. La visite avait initialement été reportée en raison du conflit au Moyen-Orient.
Publié: 20:38 heures
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Dernière mise à jour: 20:46 heures
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Donald Trump se rendra à Pékin les 14 et 15 mai pour y rencontrer Xi Jinping.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La visite de Donald Trump à Pékin se déroulera finalement le 14 et 15 mai, a annoncé mercredi la Maison Blanche, alors que la rencontre du président américain avec Xi Jinping était initialement prévue pour fin mars début avril.

«J'ai le plaisir d'annoncer que la rencontre tant attendue du président Trump avec le président Xi en Chine aura désormais lieu à Pékin le 14 et 15 mai», a déclaré la porte-parole de l'exécutif américain Karoline Leavitt lors d'un point presse.

Un «événement considérable»

Donald Trump a ensuite confirmé les dates sur son réseau Truth Social, en prédisant que ce voyage serait un «événement considérable». Il a ajouté que le président Xi et son épouse seraient à leur tour reçus aux Etats-Unis plus tard cette année, un projet connu de longue date.

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La visite a été reportée en raison de la guerre au Moyen-Orient, débutée par des frappes israéliennes et américaines contre l'Iran le 28 février. Karoline Leavitt a laissé entendre que le conflit pourrait avoir pris fin au moment du voyage en Chine.

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«Nous avons toujours estimé environ quatre à six semaines (pour la durée de l'opération militaire, ndlr). Vous pouvez faire le calcul», a-t-elle répondu à un journaliste qui lui demandait si les nouvelles dates de la visite à Pékin signifiaient un arrêt en vue des hostilités.

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