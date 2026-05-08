L'épidémie d'hantavirus sur le navire de croisière MV Hondius a surpris le monde entier. Pourtant, un post sur X prétend avoir prédit cette situation en 2022.

Une «prophétie» avait-elle prédit l'anthavirus il y a quatre ans?

Une «prophétie» avait-elle prédit l'anthavirus il y a quatre ans?

Johannes Hillig

Alors que le monde entier parle de l'hantavirus après l'apparition d'un foyer à bord du MV Hondius et que les autorités recherchent d'éventuelles personnes infectées, les souvenirs du coronavirus refont surface. Jeudi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a levé l'alerte. «Il s'agit d'une épidémie limitée, restreinte à un navire de croisière. Il n'y a pas de raison de paniquer», a déclaré le chef des urgences Abdirahman Mahamud, avant d'ajouter que le suivi des contacts est aussi en cours aux Etats-Unis.

Dans le même temps, un mystérieux post sur X est devenu viral, générant de nombreuses théories complotistes. Un utilisateur dénommé Soothsayer (en français «devin») aurait prédit la fin du coronavirus ainsi que le début de l'hantavirus, et ce, il y a quatre ans déjà, soit le 11 juin 2022.

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Comment est-ce possible? N'est-ce qu'un coup de chance? Sur son profil, Soothsayer prétend qu'il peut voir l'avenir. Toujours est il que l'exactitude de ce pronostic est surprenante et les autres utilisateurs en restent bouche bée. Certains crient même au complot et pensent que la pandémie de coronavirus était une mise en scène. Des internautes en profitent pour demander à Grok, l'intelligence artificielle de X, comment une telle prédiction a bien pu être imaginée. «C'est juste une coïncidence effrayante, pas une prophétie. L'hantavirus est réel, mais rare, et ne se transmet pas de personne à personne dans la plupart des cas», répond le chatbot.

Un post modifié?

Une autre théorie suppose que ce fameux post a été manipulé et qu'il donnerait seulement l'impression d'avoir été écrit en 2022. Or, les horodatages de X ne sont pas modifiables. «Ce tweet n'existait pas il y a quatre ans. La 'prophétie' que vous voyez est une astuce classique», écrit un utilisateur.

Selon lui, des «comptes fantômes» sont créés exprès pour créer quelques posts avant d'être laissés à l'abandon. «Un programmeur prend simplement un tweet récent et remplace sa date dans la base de données par 2022 ou n'importe quelle autre année.» Mais les programmeurs peuvent-ils accéder à X comme ça? D'après les archives web, ce post existait déjà en 2022, il est donc authentique et date vraiment de cette année. En outre, d'autres utilisateurs de X postent des captures d'écran censées prouver qu'ils avaient déjà vu cette publication à l'époque et l'avaient même likée.