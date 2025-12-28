Annalena Baerbock, présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, a accordé une large interview à Blick. L'Allemande évoque différentes thématiques comme la crise climatique, le féminisme et la place de la Suisse à l'ONU.

Annalena Baerbock, quelle série préfériez-vous quand vous étiez adolescente: «Gossip Girl» ou «Sex and the City»?

Je suis déjà un peu plus âgée et donc de la génération «Sex and the City».

Vous avez fait le buzz en reprenant une citation de «Gossip Girl»: «L'automne à New York est unique, mais il n'y a pas que les feuilles qui changent.»

Et on a poursuivi :«… aux Nations unies, le travail en commission commence. Comme toujours, c'est un travail d'équipe. La devise de mon mandat d'un an est: «Better together!»

Vous avez été très applaudie, mais aussi beaucoup décriée. Pourquoi vos contributions sont-elles plus critiquées que les vidéos du chef de la CSU, Markus Söder, en train de manger?

Heureusement, dans une société libre, chacun peut commenter ce qu'il veut. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas…

Mais les femmes sont évaluées différemment des hommes…

Pour moi, les commentaires et les critiques honnêtes sont extrêmement importants. Cependant, la liberté d'expression s'arrête là où elle se transforme en haine et en incitation à la violence. Malheureusement, cela arrive beaucoup plus souvent aux femmes qu'aux hommes. Alors que l'on dit plutôt «Eh bien, Markus...», on refuse souvent de reconnaître la compétence des femmes simplement parce que quelqu'un ne comprend pas «Gossip Girl» ou parce qu'une femme porte des talons hauts dans une vidéo. Cela va jusqu'aux fantasmes de viol. 96 % des vidéos deepfake concernent des femmes dans un contexte sexualisé. Ce n'est pas un hasard, c'est systématique.

Vous avez porté plainte à plusieurs reprises pour avoir reçu des messages haineux. Qu'est-ce que cela apporte?

Tout d'abord, ce sont toujours la police ou le parquet qui me transmettent ces informations. Si de telles insultes étaient proférées en pleine rue, on s'attendrait à ce qu'elles ne soient pas simplement tolérées. La haine à caractère sexuel ne vise pas seulement les femmes célèbres, elle vise à intimider les femmes en général, selon la devise: «N'osez pas vous montrer confiantes et innovantes!»

Dans ce sens, je ne porte pas plainte uniquement pour moi, mais pour toutes les filles et les femmes qui ne peuvent pas le faire. Mon message est le suivant: ne vous laissez pas intimider! D'autant plus que les réseaux sociaux véhiculent une fausse réalité. Les algorithmes sont programmés de telle sorte que la haine génère six fois plus de clics.

La haine en ligne vous laisse-t-elle indifférente?

Les «shitstorms» sont en général contrôlés par des bots. Ils veulent vous briser. Heureusement, une femme influente m'a donné un conseil important pendant ma campagne pour la chancellerie: désactiver temporairement X (anciennement Twitter). Car bien sûr, cela ne laisse personne indifférent. Mais dans le monde réel, les choses sont souvent très différentes. Alors que les islamistes et les extrémistes de droite faisaient rage sur Internet parce que j'étais la première ministre des Affaires étrangères européenne, et qui plus est une femme, à me rendre en Syrie après la chute d'Assad, beaucoup de gens m'ont abordée dans la rue, les larmes aux yeux, pour me remercier.

En tant que ministre allemande des Affaires étrangères, vous vous êtes battue pour le climat et le féminisme...

J'ai surtout passé mon temps à défendre notre société libérale et démocratique ainsi que la paix en Europe. Au cours de mes trois ans et demi au pouvoir, l'attaque russe contre l'Ukraine m'a obligée à mener une politique étrangère active, avec une position claire et stratégique, plutôt que de me contenter d'une attitude timorée.

La question de l'Ukraine est toujours d'actualité, mais le climat et la politique étrangère féministe semblent appartenir au passé. Êtes-vous en décalage avec votre époque?

Pas du tout! La crise climatique est la plus grande menace pour la sécurité de notre siècle, comme le montrent chaque jour les Nations unies. Et même si certains tentent de faire passer le changement climatique comme étant un canular et les droits des femmes comme étant une futilité, la majorité des Etats collaborent plus intensément dans ce domaine qu'il y a dix ou vingt ans. Des études montrent que l'égalité des sexes à l'échelle mondiale pourrait augmenter le produit intérieur brut mondial de plus de 20%. Une politique active en faveur de l'égalité est la meilleure politique économique.

Y a-t-il une lutte entre le féminisme et l'antiféminisme?

Nous assistons à une dualité en matière d'égalité des droits. Certains veulent revenir en arrière. Cependant, de nombreux pays africains et latino-américains soulignent d'autant plus clairement qu'il ne peut y avoir de paix stable ni de sociétés économiquement fortes si les femmes ne jouissent pas des mêmes droits, de la même représentation et des mêmes ressources que les hommes. L'Arabie saoudite n'est pas un pays qui affiche ouvertement son féminisme, mais elle a largement contribué cette année à éviter tout retour de bâton en matière de protection contre la violence faite aux femmes.

En tant que présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, vous avez dû remercier le président américain Donald Trump pour son discours dans lequel il s'est opposé au Green Deal. Cela vous a-t-il été difficile?

Rester calme, c'est mon travail! La réaction sur le thème du climat a été immédiate dans les discours des chefs d'État et de gouvernement suivants.

Avant le discours de Trump, avez-vous noté sur un papier les mots: «Ne t'énerve surtout pas»?

Non. J'avais déjà appris à maîtriser toute la gamme diplomatique – c'est-à-dire tantôt des tons clairs et forts, tantôt des tons doux et légers – lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères.

Marco Buschmann, votre ancien collègue au poste de ministre de la Justice, a déclaré après l'élection de Trump que nous étions menacés par une «ère des loups». Comment les apprivoisez-vous?

Je suis optimiste et je ne crois pas au pessimisme. Sinon, il ne faut pas se lancer en politique internationale, car le monde n'est pas parfait. Et si l'on ne voit que le mauvais côté des choses, le monde ne s'améliorera pas.

Le monde s'améliore-t-il?

Beaucoup déplorent, sûrement à juste titre, que l'époque harmonieuse d'antan était révolue. Mais l'ancien esprit de cocher n'apportait pas que du bon. Le nouveau multilatéralisme est transrégional, il dépasse les continents. C'est une nouvelle force. Il n'y a plus simplement l'Occident et le Sud global, mais des Etats qui forment différentes alliances multilatérales. Comme par exemple en septembre avec la conférence sur les deux Etats et la déclaration de 142 Etats, qui a conduit à faire évoluer le Conseil de sécurité et a débouché sur la conférence de paix de Trump sur Gaza.

Le monde ne se porterait pas mieux si nous n'avions pas eu les Nations unies au cours des 80 dernières années. Sans lui, la situation serait bien pire. Cela vaut non seulement pour les questions de guerre et de paix, mais aussi pour le commerce mondial.

Mais Donald Trump ne respecte plus vraiment les règles avec ses hausses des taxes douanières…

Plus de 80% des relations commerciales restent soumises aux règles de l'OMC. Même si les États-Unis ont accru la pression, cet ordre continue d'exister. Mais oui, la politique «America First» a également fait son apparition aux Nations unies. J'assiste à des débats dans lesquels certains Etats souhaitent revenir à un ordre mondial anarchique. Sur 193 Etats membres, ils ne sont toutefois qu'une poignée – pour la grande majorité, le multilatéralisme est une assurance-vie.

Le président américain ne s'est pas rendu à la conférence sur le climat au Brésil…

En revanche, tous les autres pays étaient représentés et ont réaffirmé leur volonté de continuer à promouvoir la protection du climat. Le monde n'est pas divisé, mais il existe une nette majorité des deux tiers qui défend chaque jour les valeurs de l'ONU: un ordre de paix fondé sur des règles, la protection du climat, l'égalité des droits et la justice sociale.

Le changement climatique a atteint la Suisse depuis longtemps. Comment avez-vous vécu l'éboulement de Blatten?

Ma première pensée a été: «Mon Dieu, si cela avait touché ma famille!» Le changement climatique n'est pas seulement une notion abstraite, il est bien concret: il nous concerne tous, vous, moi, nos familles. De nombreux événements climatiques mondiaux ne sont même plus rapportés, car il y a simultanément des incendies de forêt, des tempêtes et des inondations ailleurs. Si nous ne maîtrisons pas la crise climatique, nous connaîtrons malheureusement partout des catastrophes comme celle de Blatten.

La politique climatique recule. L'UE a fait marche arrière concernant la fin des moteurs à combustion…

Les investissements mondiaux parlent un autre langage. Les investissements dans les énergies renouvelables ont atteint un niveau record dans le monde entier. Il n'y a plus de retour possible au monde fossile. La manière la plus rapide d'y parvenir est de travailler ensemble.

La conférence sur le climat de Belém n'a donné que des résultats modestes. Avons-nous besoin d'une coalition de volontaires plutôt que de compromis minimaux acceptés par tous les Etats ?

Nous avons besoin de pionniers comme à Paris: en 2015, les Etats ont formé des alliances climatiques qui ont entraîné d'autres pays dans leur sillage. Le Brésil a maintenant proposé à Belém la création d'un Conseil de sécurité pour le climat.

L'idée derrière cette proposition est la suivante: nous ne pouvons plus attendre les réticents pour mettre en œuvre les décisions, nous devons aller de l'avant. Un groupe d'environ 40 ministres des Finances affirme clairement que la protection du climat coûte cher, mais que ne pas la mettre en œuvre nous coûterait beaucoup plus cher.

Les organisations de l'ONU doivent faire des économies. Le site de Genève est-il en danger?

Genève est un centre névralgique de la diplomatie multilatérale et son site n'est pas menacé. Nous vivons une période très difficile sur le plan financier, car les Etats membres, en particulier les Etats-Unis, ne paient pas l'intégralité de leurs contributions. Des sites comme Genève, Bonn ou Nairobi pourraient même profiter des mesures d'économie. New York est une ville très chère, c'est pourquoi nous réfléchissons aux sites que nous pourrions délocaliser. La Suisse n'est pas vraiment bon marché, mais elle reste très attractive.

Des pays comme l'Autriche ou l'Italie cherchent à attirer des sièges de l'ONU à Genève. N'est-ce pas contraire à l'esprit de collégialité?

Chaque pays cherche naturellement à promouvoir ses sites. Je suis une grande fan de sport, et c'est pourquoi je pense qu'il faut faire preuve de fair-play! Personne ne doit profiter des autres – que le meilleur gagne. Mais il y a un autre point qui me tient particulièrement à cœur.

Lequel?

Les coupes budgétaires des États membres pour l'ONU sont fatales, en particulier dans le domaine de la coopération au développement. Moins d'argent pour le Programme alimentaire mondial signifie que le Programme mondial de santé dispose de moins de colis alimentaires pour les nourrissons et que davantage de bébés meurent de faim. C'est moralement répréhensible et, à moyen terme, cela ne sert en aucun cas les intérêts des pays riches. Car lorsque la guerre, la faim et la pauvreté règnent, les gens migrent, comme nous l'avons vu il y a dix ans en Syrie.

Toute réduction de la coopération au développement revient à se tirer une balle dans le pied. La multiplication des crises et des conflits augmente la pression migratoire. Ou, pour le dire de manière positive, tout renforcement de la coopération internationale nous rend tous plus forts.