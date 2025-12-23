Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a affirmé que son pays ne quitterait jamais Gaza, évoquant la création d'avant-postes. Ses propos ont été rapidement modérés par ses services, dans un contexte de fragile trêve avec le Hamas.

Le ministre israélien de la Défense ne va «jamais quitter» Gaza

AFP Agence France-Presse

Le ministre de la Défense israélien Israël Katz a affirmé mardi qu'Israël «ne quitterait jamais Gaza», évoquant la possible création d'avant-postes dans le territoire palestinien ravagé par la guerre, avant que ses services ne modèrent ses propos. «Nous sommes au coeur de Gaza et nous ne quitterons jamais Gaza», a déclaré Israël Katz en déplacement dans la colonie de Beit-El en Cisjordanie occupée, lors d'un discours filmé par des médias israéliens.

«Nous sommes là-bas pour empêcher ce qui s'est passé» de se reproduire, a-t-il ajouté, en référence à l'attaque meurtrière du Hamas palestinien en Israël le 7 octobre 2023. Israël Katz a évoqué l'installation d'avant-postes dans le nord de Gaza, pour remplacer des colonies évacuées par Israël lors de son retrait unilatéral de 2005, citant le modèle de «Nahal», associant présence militaire et implantation agricole.

«Au moment opportun (...) nous établirons dans le nord de Gaza, des avant-postes Nahal à la place des communautés (des anciennes colonies) qui ont été déracinées», a-t-il dit. Ses services ont rapidement tempéré ses propos, assurant qu'ils «s'inscrivaient exclusivement dans un contexte sécuritaire.»

«Ni occuper, ni annexer»

«Le gouvernement n'a aucune intention d'établir des colonies dans la bande de Gaza», selon un communiqué. Les déclarations du ministre interviennent dans le contexte d'une fragile trêve entrée en vigueur le 10 octobre entre Israël et le Hamas, sous l'égide de Washington et de médiateurs régionaux.

Les pays médiateurs – Qatar et Egypte – appellent à la mise en oeuvre de la deuxième phase du plan de paix du président américain Donald Trump. Cette étape prévoit notamment un retrait complet des forces israéliennes de la bande de Gaza, et le plan stipule qu'«Israël ne va ni occuper ni annexer Gaza.» Les propos d'Israël Katz ont suscité de vives critiques dans l'opposition.

«Le gouvernement vote d'une main en faveur du plan Trump, et de l'autre il vend des fables sur des centres de peuplement isolés à Gaza», a assené sur X Gadi Eizenkot, ancien ministre et ancien chef d'état-major. Jeudi dernier, quelques dizaines d'Israéliens ont pénétré illégalement dans la bande de Gaza, en violation des consignes de l'armée, et y ont planté symboliquement un drapeau israélien, pour appeler à la réoccupation et à la recolonisation du territoire palestinien, réclamée notamment par les ministres d'extrême droite du gouvernement Netanyahu.



