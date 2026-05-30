Début mai, à Euskirchen en Allemagne, une femme âgée a été flashée en excès de vitesse à 42 km/h dans une zone limitée à 30 km/h. En réalité, c'était une camionnette qui était en infraction: le déambulateur de la retraitée masquait la plaque d'immatriculation.

Une mamie a été flashée à 42 km/h avec son déambulateur!

Une mamie a été flashée à 42 km/h avec son déambulateur!

Mattia Jutzeler

C’est un contrôle de vitesse que les policiers allemands ne sont pas près d’oublier. Début mai, un radar automatique installé à Euskirchen, en Allemagne, s'est déclenché face à une cible pour le moins inattendue: une senior marchant tranquillement sur le trottoir, flashée à 42 km/h dans une zone limitée à 30 km/h!

Relayée par le quotidien «Bild», la photo montre la retraitée, son cabas de courses fixé à son déambulateur, en plein milieu du cadrage. «Au premier abord, on aurait presque dit que la dame venait de battre un record du monde ou qu'elle tentait de rivaliser avec Usain Bolt», a plaisanté la police locale en partageant le cliché sur ses réseaux sociaux.

Une personne âgée sauve un chauffard d'une amende

Evidemment, la physique a ses limites et la retraitée n'a pas activé de super-pouvoirs. Le véritable coupable se cache en arrière-plan: une camionnette blanche qui roulait bel et bien 12 km/h au-dessus de la limite autorisée.

C'est là que l'histoire devient savoureuse pour le conducteur. En traversant le champ du radar au millième de seconde près, la vieille dame a masqué la plaque d'immatriculation du véhicule avec son déambulateur. Résultat: impossible pour la police d'identifier le chauffard, qui échappe ainsi miraculeusement à son amende.

La principale intéressée, elle, ne s’est rendu compte de rien. «Alors que les autres ont tendance à être surpris en voyant une photo prise par un radar, elle est restée parfaitement détendue, comme si les photos prises à l'improviste lors des contrôles de vitesse étaient monnaie courante pour elle», a écrit la police sur Facebook.

Mise en garde contre la vitesse

Malgré le côté comique de la situation, la police a publié un avertissement ferme sur Facebook contre les excès de vitesse. «Surtout dans les zones limitées à 30 km/h, par exemple à proximité des crèches, des écoles ou des zones résidentielles, il y a une bonne raison de respecter cette limitation. Même quelques kilomètres par heure de plus peuvent être cruciaux en cas d'urgence et augmenter considérablement la distance de freinage.»