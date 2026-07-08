Un adolescent de 16 ans a été arrêté après une attaque présumée mercredi dans un lycée à Schongau, Bavière. Deux jeunes filles ont été grièvement blessées, tandis que la police n'a pas indiqué le type de l'arme utilisée.

Un ado de 16 ans arrêté après l'attaque d'une école en Bavière

Un ado de 16 ans arrêté après l'attaque d'une école en Bavière

ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs personnes ont été blessées mercredi dans une attaque dans un établissement scolaire du secondaire à Schongau, en Bavière. Un suspect présumé a été arrêté, selon la police.

Le suspect, arrêté après une attaque présumée dans un établissement scolaire du secondaire à Schongau, en Bavière mercredi est un adolescent de seize ans, selon la police de cette région allemande.

Deux jeunes filles ont été «grièvement blessées», a ajouté la police sur X, sans préciser quelle arme a été utilisée par l'assaillant, la presse évoquant une attaque au couteau.