ATS Agence télégraphique suisse
Plusieurs personnes ont été blessées mercredi dans une attaque dans un établissement scolaire du secondaire à Schongau, en Bavière. Un suspect présumé a été arrêté, selon la police.
Le suspect, arrêté après une attaque présumée dans un établissement scolaire du secondaire à Schongau, en Bavière mercredi est un adolescent de seize ans, selon la police de cette région allemande.
Deux jeunes filles ont été «grièvement blessées», a ajouté la police sur X, sans préciser quelle arme a été utilisée par l'assaillant, la presse évoquant une attaque au couteau.
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