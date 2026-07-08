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Deux filles grièvement blessées
Un ado de 16 ans arrêté après l'attaque d'une école en Bavière

Un adolescent de 16 ans a été arrêté après une attaque présumée mercredi dans un lycée à Schongau, Bavière. Deux jeunes filles ont été grièvement blessées, tandis que la police n'a pas indiqué le type de l'arme utilisée.
Publié: il y a 17 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
La police n'a pas précisé quelle arme l'assaillant a utilisé. (image symbolique)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs personnes ont été blessées mercredi dans une attaque dans un établissement scolaire du secondaire à Schongau, en Bavière. Un suspect présumé a été arrêté, selon la police.

Le suspect, arrêté après une attaque présumée dans un établissement scolaire du secondaire à Schongau, en Bavière mercredi est un adolescent de seize ans, selon la police de cette région allemande.

Deux jeunes filles ont été «grièvement blessées», a ajouté la police sur X, sans préciser quelle arme a été utilisée par l'assaillant, la presse évoquant une attaque au couteau.

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