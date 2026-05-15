Un pédiatre allemand est poursuivi pour 130 faits d’abus sexuels, dont des viols d’enfants. Selon «The Guardian», plusieurs victimes présumées étaient soignées dans ses cliniques.

L'Allemagne va juger un pédiatre accusé de viols et d'abus sur des enfants qu'il signait

L'Allemagne va juger un pédiatre accusé de viols et d'abus sur des enfants qu'il signait

Lucie Fehlbaum Cheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Un pédiatre allemand a été inculpé pour 130 faits d’abus sexuels, dont des viols d’enfants, rapporte «The Guardian». La plupart des victimes présumées auraient été agressées alors qu’elles étaient prises en charge dans les cliniques où travaillait le médecin. L’affaire, qui provoque une onde de choc en Allemagne, pousse déjà plusieurs établissements à renforcer leurs mesures de protection.

Le praticien de 46 ans est en détention provisoire depuis novembre. L’enquête a débuté après le signalement d’une mère, qui soupçonnait que son enfant avait été agressé par le médecin qui le soignait. Ce pédiatre exerçait dans des cliniques autour de Berlin.

Protocole médical pas respecté

Le ministère public a indiqué mercredi 13 mai que le médecin était poursuivi pour des atteintes à l’intégrité sexuelle dans 130 cas, dont des soupçons d’abus sexuels graves sur mineurs et de viol. Les faits présumés se seraient déroulés entre 2013 et 2025. Les autorités n’ont pas précisé le nombre total d’enfants concernés. L’acte d’accusation a été transmis le 6 mai. Lors de l’arrestation du pédiatre, les enquêteurs avaient saisi des supports de données susceptibles de contenir des images utiles à l’enquête.

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Après la révélation de l’affaire en janvier, le groupe de cliniques Havelland Kliniken avait annoncé l’ouverture d’un audit interne avec l’aide d’experts. Il avait notamment reconnu que le principe dit des «quatre yeux», qui impose la présence de deux personnes lors de l’examen d’un enfant, n’avait pas toujours été respecté.

Rappel du cas Le Scouarnec

«Ces accusations sapent la confiance des patients et de leurs familles», avait alors réagi le directeur médical du groupe, Mike Lehsnau. Après l’annonce de l’inculpation, l’établissement a assuré qu’il coopérerait pleinement avec le ministère public et transmettrait toutes les informations utiles. «Nos pensées vont à tous les patients qui pourraient avoir subi un préjudice, ainsi qu’à leurs familles», a-t-il ajouté.

Cette affaire rappelle un autre dossier hors norme jugé en France. En mai 2025, l’ex-chirurgien Joël Le Scouarnec, alors âgé de 74 ans, avait été condamné à 20 ans de prison pour des viols et agressions sexuelles commis sur des centaines de patients, la plupart âgés de moins de 15 ans. Ce procès, le plus vaste jamais organisé en France pour des violences sexuelles sur mineurs, avait mis en lumière de graves failles dans les systèmes de santé et de justice.