L'avocat pénaliste Maxime Tessier, qui avait défendu le pédocriminel Joël Le Scouarnec au cours de son dernier procès, est mort dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué à l'AFP le parquet de Rennes. «Une enquête a été ouverte sur les circonstances de sa survenue, tout laissant penser à un suicide pour le moment», a affirmé le procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet, confirmant une information de France 3 Bretagne.

Contactée par l'AFP, l'associée de Me Tessier, Me Catherine Glon, a confirmé la «disparition» de cet avocat «exceptionnel», âgé de 34 ans. «Il avait une très haute vision de la justice et il était donc très exigeant à l'égard de lui-même», a-t-elle raconté. «Il s'oubliait souvent, se préoccupait d'abord de son client, du respect qu'il avait à l'égard de l'institution judiciaire.»

«Nous sommes évidemment sous le choc et nous perdons un avocat très jeune puisqu'il avait 34 ans, père de deux très jeunes enfants», a ajouté Me Glon, qui travaillait avec Me Tessier depuis près de neuf ans. Avocat au barreau de Rennes, Me Tessier était l'un des deux défenseurs de Joël Le Scouarnec, un ex-chirurgien reconnu coupable le 28 mai de viols et agressions sexuelles sur 298 victimes, la plupart mineures au moment des faits.

«Il avait un regard doux sur nos maux»

Joël Le Scouarnec a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la cour criminelle du Morbihan, à l'issue de presque trois mois d'audience à Vannes. Avocat général pendant ce procès, le procureur de Lorient, Stéphane Kellenberger, s'est dit «littéralement atterré et profondément bouleversé et peiné.»

«Maître Maxime Tessier était, tant professionnellement qu'humainement, de ces personnes intègres et investies, qui font grand honneur à la Justice et à l'Humanité», a-t-il ajouté dans un communiqué. Dans un communiqué, le Collectif de Victimes de Joël Le Scouarnec a rendu hommage à un avocat «d'une grande humanité», dont «la bienveillance (avait) marqué le procès».

«Il était, certes, l'avocat de la Défense, mais il était avant tout un regard doux sur nos mots et sur nos maux», a souligné le collectif, qui a appelé à «un accompagnement de l'ensemble des professionnels» ayant participé au procès de Joël Le Scouarnec. «Il est indéniable que d'être au contact de la perversion aussi longtemps, en étant plongé dans ce qu'il y a de plus sordide, dans l'horreur, ne laisse pas indemne tout homme et femme», ajoute-t-il.