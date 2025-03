La disparition de 2 fillettes de 1 et 5 ans sème l'émoi en Argentine

Les recherches se poursuivent lundi dans la ville portuaire de Bahia Blanca en Argentine. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Les recherches se poursuivent lundi dans la ville portuaire de Bahia Blanca en Argentine, touchée vendredi par des inondations soudaines responsables de la mort d'au moins 16 personnes, les secours s'efforçant de retrouver deux fillettes portées disparues tandis que l'aide aux sinistrés s'organise.

Plus de 500 évacués ont trouvé refuge dans des centres d'assistance improvisés, tandis que des remblais ont été construits et des pompes mises en service pour retirer l'eau, a déclaré le maire de la ville, Federico Susbielles, lors d'une conférence de presse dans l'après-midi.

Quatre jours après les pluies diluviennes qui ont frappé cette ville côtière de 350'000 habitants, située à 600 km au sud de la capitale argentine, les autorités ont réussi à rétablir l'électricité dans 70% des foyers, a-t-il ajouté.

Deux fillettes toujours recherchées

Route fracturée, enchevêtrements de voitures et boue omniprésente: Bahia Blanca porte encore les stigmates de ce que le gouverneur de la province, Axel Kicillof, a qualifié de «catastrophe sans précédents». Jusqu'à présent, les autorités ont identifié 15 des 16 personnes décédées.

Deux soeurs âgées de 1 et 5 ans, emportées par le courant avec leur mère qui a survécu, sont toujours recherchées. Le corps d'un homme qui a tenté de les secourir a été retrouvé dimanche après-midi. Une centaine de signalements de personnes recherchées par des proches ont été recensés par les autorités locales. Ces dernières estiment que la plupart sont injoignables en raison des réseaux de téléphonie mobile et d'électricité endommagés.

Les pompiers se sont joints aux efforts de nettoyage des engins de chantier et près de 800 policiers ont été déployés pour prévenir les pillages. Il n'y a toujours «pas de bus, pas de banques, et si vous devez acheter quelque chose, vous devez le faire en espèces car il n'y a pas de système de {paiement)», a témoigné auprès de l'AFP Guillermo Busteros, un habitant.

La reconstruction va coûter cher

La reconstruction de Bahia Blanca coûtera environ 370 millions d'euros, a précédemment estimé le maire. Face à l'émotion suscitée par la catastrophe, le gouvernement de Javier Milei a décrété trois jours de deuil national et promis une aide extraordinaire de 10 milliards de pesos (environ 8,7 millions d'euros).

La société civile aussi se mobilise. Des associations, notamment sportives, ont lancé des campagnes de dons pour venir en aide aux sinistrés. «Nous avons trois pièces remplies de dizaines de sacs de dons», explique à l'AFP Simon Oliak, dirigeant du club de foot Atlanta, à Buenos Aires.

Des lits, matelas, tables, chaises et une «quantité impressionnante de bidons» d'eau s'entassent, indique l'octogénaire. Les dons affluent depuis dimanche, de la part de membres du club mais aussi d'églises et d'écoles, précise-t-il.

Les stars se mobilisent

L'Association de football argentin (AFA) a publié une vidéo dans laquelle l'entraîneur de l'équipe nationale argentine, Lionel Scaloni, a appelé à faire des dons via la Croix-Rouge. Le Pape François, de nationalité argentine et hospitalisé depuis plus de trois semaines, «exprime sa proximité avec les personnes touchées», a fait savoir le Vatican.

La star du football et idole nationale Lionel Messi a pour sa part adressé sur son compte Instagram ses «condoléances aux familles qui ont perdu leurs proches et beaucoup de force à tous ceux qui traversent une période difficile».

«Un exemple clair du changement climatique»

Ce désastre «est un exemple clair du changement climatique», a estimé Andrea Dufourg, directrice de la politique environnementale de la ville d'Ituzaingo, près de Buenos Aires. «Nous n'avons d'autre choix que de préparer les villes, d'éduquer les citoyens et de mettre en place des systèmes d'alerte précoce efficaces», a-t-elle ajouté.

Bahia Blanca avait déjà subi une violente tempête en décembre 2023, qui avait fait 13 morts et provoqué des dégâts considérables. Les pluies ont commencé tôt vendredi matin et en quelques heures 400 millimètres d'eau sont tombés, presque autant que les précipitations en un an dans la région, coeur agricole de l'Argentine.