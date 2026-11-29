Dans la province afghane de Balkh, les talibans interdisent les noms des femmes sur les documents officiels, notamment médicaux. Ils exigent qu’elles soient désignées sous le nom de «Bibi».

Pour les talibans, toutes les femmes s’appellent «Bibi»

Pour les talibans, toutes les femmes s’appellent «Bibi»

En bref Dans la province de Balkh, les talibans interdisent les noms de femmes sur les ordonnances médicales et dans les dossiers médicaux

Les femmes doivent être appelées «Bibi», certains fonctionnaires utilisent même des noms d’animaux pour les qualifier

Depuis le retour des talibans en 2021, les filles ne peuvent plus aller à l’école et les médecins hommes n’ont pas le droit de soigner les femmes

Gabriel Knupfer

En Afghanistan, les talibans continuent de restreindre la place des femmes dans la vie publique. Dans la province septentrionale de Balkh, ils interdisent désormais que les noms des femmes figurent sur les documents officiels, rapporte le quotidien espagnol «El País». Cette mesure concerne notamment les ordonnances et les dossiers médicaux.

Selon une enquête menée par le média Zan Time et du «Guardian», les talibans exigent du personnel médical et des autres fonctionnaires qu’ils désignent toutes les femmes sous le nom de «Bibi». Ce terme, qui signifie «grand-mère», est traditionnellement utilisé comme une marque de respect en Afghanistan. Mais, selon l’activiste Laleh Osmany, cette appellation n’est même pas toujours employée. Certains fonctionnaires lui préfèrent des noms d’animaux particulièrement humiliants, comme «chèvre» ou «vache».

«Processus de déshumanisation»

«Il s’agit d’un processus systématique de déshumanisation. Lorsqu’un régime remplace le nom d’une femme par celui d’un animal, il lui enlève son humanité», dénonce Laleh Osmany, qui vit en exil en Allemagne. Sous le régime taliban, cette pratique est profondément ancrée dans la société: même sur les pierres tombales, les noms des femmes ne sont pas inscrits.

Depuis leur retour au pouvoir en 2021, à la suite du retrait des troupes américaines, les talibans n’ont cessé de restreindre les droits des femmes. Les filles ne sont notamment plus autorisées à poursuivre leur scolarité au-delà de la sixième année. Les médecins hommes n’ont par ailleurs pas le droit de soigner des patientes. Or, les femmes étant elles-mêmes exclues de l’enseignement supérieur, l’Afghanistan fait face à une pénurie de médecins femmes.