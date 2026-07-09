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A Jérusalem, en Cisjordanie et Gaza
Les élections législatives palestiniennes auront lieu le 28 novembre

Pour la première fois en 20 ans, Mahmoud Abbas a fixé des élections législatives palestiniennes au 28 novembre. Ce scrutin crucial pourrait marquer un tournant dans une gouvernance critiquée pour son immobilisme et sa corruption.
Publié: il y a 37 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
Agé de 90 ans, Mahmoud Abbas a remporté la dernière élection présidentielle palestinienne en 2005.
Photo: IMAGO/SNA
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AFP Agence France-Presse

Le président palestinien Mahmoud Abbas a fixé au 28 novembre la date des prochaines élections législatives, selon un décret publié jeudi, marquant, si elles ont lieu, le premier vote de ce type dans les territoires palestiniens depuis deux décennies. «Le décret présidentiel appelle le peuple palestinien à Jérusalem, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza à participer à des élections législatives libres et directes pour élire les membres du Conseil législatif palestinien à la date fixée», a rapporté l'agence de presse officielle Wafa, citant le décret.

Les dernières législatives dans les territoires palestiniens remontent à 2006, lorsque le Hamas avait remporté le scrutin en battant le Fatah d'Abbas, qui dominait jusque-là la vie politique palestinienne. Le Conseil législatif palestinien, qui fait office de Parlement de l'Autorité palestinienne présidée par Mahmoud Abbas, ne s'est plus réuni depuis 2007. L'organisation d'élections fait partie des réformes réclamées par la communauté internationale, qui soutient financièrement l'Autorité palestinienne.

Précédentes élections reportées

Agé de 90 ans, Mahmoud Abbas a remporté la dernière élection présidentielle palestinienne en 2005 pour un mandat de quatre ans, qui aurait donc dû s'achever en 2009. Son mandat a toutefois été prolongé et aucune élection présidentielle n'a été organisée depuis. Mahmoud Abbas gouverne depuis par décrets, une pratique qui lui vaut des critiques tant sur le plan intérieur qu'à l'étranger. En 2021, il avait annoncé la tenue d'élections législatives et présidentielle, prévues respectivement en mai et en juillet de cette année-là.

Elles avaient ensuite été reportées sine die faute de garanties permettant la tenue du scrutin à Jérusalem-Est, occupée par Israël depuis 1967. En avril, les Palestiniens se sont rendus aux urnes pour élire les conseils municipaux en Cisjordanie occupée, lors du premier scrutin organisé depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023.

L'Autorité palestinienne fait face à de nombreuses critiques concernant la corruption, la paralysie de ses institutions et l'érosion de sa légitimité. Les bailleurs de fonds conditionnent de plus en plus leur soutien financier et diplomatique à des réformes, notamment de la gouvernance locale. En juin, Mahmoud Abbas a annoncé que l'élection présidentielle se tiendrait au début de l'année 2027, sans préciser s'il serait candidat.

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