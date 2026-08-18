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La pluie a son revers de la médaille
Pourquoi continue-t-on à transpirer la nuit malgré le retour du frais?

Après des semaines marquées par des chaleurs suffocantes, la pluie du début de semaine a enfin apporté un peu de répit. Etonnamment, les fortes chaleurs persistent la nuit, c'est l'un des inconvénients de la pluie.
Publié: il y a 37 minutes
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Lundi, la pluie tant attendue a enfin apporté un peu de fraîcheur en Suisse.
Photo: keystone-sda.ch
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Sandra Marschner

Après des semaines d'attente, un front froid a enfin ramené la pluie en Suisse lundi. Les thermomètres ont baissé pour atteindre un niveau plus agréable entre 22 et 24 degrés. Mais si la pluie a remplacé la chaleur suffocante du jour, les températures nocturnes ne sont pas encore descendues.

En effet, la pluie a aussi son revers de la médaille. L’humidité accrue de l’air fait que les températures ne baissent pratiquement pas la nuit, explique le météorologue Roger Perret de Meteo News à Blick. Jusqu’à jeudi, les températures nocturnes resteront donc comprises entre 16 et 19 degrés.

Record de nuits tropicales

L’effet est similaire à celui des nuits tropicales, c’est-à-dire celles où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés. Outre l'humidité de l'air, d'autres facteurs, tels que la situation géographique d’un lieu ou encore les conditions de vent et de nébulosité, contribuent à limiter le refroidissement.

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«Cette année a connu un nombre record de nuits tropicales», souligne Roger Perret. Les régions situées autour des grands lacs – comme le lac de Constance, le lac des Quatre-Cantons, le lac de Neuchâtel et le Léman – sont particulièrement exposées à ce type de nuits chaudes, en raison d'une humidité particulièrement élevée.

Les nuits tropicales sont aussi plus fréquentes dans les zones légèrement surélevées comme Zurich que dans les zones de basse altitude, où des poches d’air froid peuvent se former dans les dépressions, explique l’expert en météorologie. Il existe également une différence entre les zones urbaines et rurales. Dans les canyons urbains et sur les surfaces imperméabilisées, la chaleur accumulée pendant la journée s'accumule, tandis que les espaces verts à la campagne contrebalancent cette accumulation de chaleur.

Aucun répit au Tessin

Le Tessin a connu cette année un nombre particulièrement élevé de nuits tropicales. Au cours de la première quinzaine d’août, les températures à Lugano et à Locarno ne sont descendues aucun jour en dessous de 20 degrés, précise Roger Perret. A titre de comparaison: selon la moyenne pluriannuelle entre 1991 et 2020, Lugano comptait environ quatre journées de forte chaleur sur l’ensemble du mois d’août, contre environ cinq à Locarno.

En Suisse romande, la ville ayant connu le plus grand nombre de nuits tropicales est Vevey (VD), avec 15 nuits au-dessus de 20 degrés. Juste derrière elle, Lausanne en a comptabilisé 14 au cours de la première moitié d'août.

Pour la seconde quinzaine d’août, on entrevoit toutefois déjà une lueur d’espoir. En effet, à partir de vendredi, les températures baisseront également la nuit pour atteindre 12 à 14 degrés, selon Roger Perret. «Le temps sera tout à fait différent. Nous nous dirigerons alors vers l’automne.» Nous pouvons également nous attendre à des précipitations importantes cette semaine – qui, outre un rafraîchissement, apporteront surtout l’eau tant attendue pour les sols desséchés, les plantes et les animaux.

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