Les gazouillis du printemps sont de retour! Les fleurs éclosent et l'air se réchauffe, faisant fourmiller les jambes des randonneurs. Si vous voulez emmener toute la famille en balade ce week-end, voici 5 balades adaptées aux petits et aux grands aventuriers.

Profitez du printemps en famille avec ces 5 randonnées

Profitez du printemps en famille avec ces 5 randonnées

Camille Bertholet Team Lead Vidéo & Social Media Production

C'est le retour de la saison des balades en montagne, pour attraper un peu d'air frais dans les hauteurs. Mais il peut parfois être difficile de concilier les envies de toute la famille. Alors, pour intéresser les grands et les petits, Blick vous a concocté une sélection de 5 balades faciles en Suisse qui satisferont tout le monde. Entre astronomie, histoire de l'univers ou celle de Heidi, vous trouverez à coup sûr une randonnée qui, en plus d'être belle, vous divertira l'esprit.

Suivez les étoiles aux Pléiades (VD)

Idéale pour les petits qui profiteront du paysage et les plus grands qui pourront découvrir l'astronomie, cette balade divertira toute la famille. Après être monté depuis Vevey en train à crémaillère, le «Train des étoiles», vous entamerez le chemin didactique en quatre étapes sur le thème des étoiles et de l'astronomie. De là-haut, vous pourrez également profiter de la vue sur le Léman et sur le Grammont.

Distance : 5 km

Durée : 1h40

Difficulté : facile

Départ : Les Pléaides (station de funi)

Arrivée : Les Pléaides (station de funi)

Plus d'infos

Remontez l'histoire de la vie sur le Sentier du temps (NE)

Depuis le centre de Neuchâtel, vous pouvez vous rendre en une dizaine de minutes de bus au départ du funiculaire de Chaumont. Une fois à bord du funi, vous grimperez rapidement vers un panorama à couper le souffle sur la chaîne des Alpes et les Trois-Lacs. Depuis là, suivez le sentier balisé où un mètre représente un million d'années, et au bout d'environ un kilomètre à travers la forêt, vous apercevrez la première sculpture en bois. N'hésitez pas à prendre votre temps et bien regarder autour de vous: à travers les hautes fougères, certains promeneurs ont construit des cabanes à fées, auxquelles vous pourrez délicatement ajouter votre patte. Grâce aux sculptures et aux panneaux qui les accompagnent, vous suivrez l'évolution de l'univers et de la vie jusqu'à arriver dans les hauteurs de Neuchâtel. Si vous avez encore un peu d'énergie, vous pouvez aller visiter le centre Dürrenmatt ou le jardin botanique tout proches de l'arrivée.

Distance : 4 km

Durée : 1h30'

Difficulté : facile

Départ: Chaumont (à l'arrivée du funiculaire)

Arrivée: Neuchâtel

Sur le chemin de Heidi dans sa montagne d'origine (GR)

Cette randonnée nécessitera d'aller un peu plus loin pour profiter de la balade, jusqu'au canton des Grisons, plus précisément à Maienfeld. C'est ici que Johanna Spyri a eu l'idée de raconter l'histoire de cette petite fille mythique, devenue emblème de nos montages et de leurs paysages idylliques. Au départ de la gare de Maienfeld, vous pourrez monter jusqu'au village de Heidi où vous découvrirez sa maison, transformée en musée, qui vous montrera à quoi ressemblait la vie de la petite fille il y a cent ans. Vous pourrez ensuite emprunter le chemin de Heidi, qui vous emmènera jusqu'à son alpage en un peu plus d'une heure et demie. Sur la route, vous en apprendrez encore plus sur ce petit personnage culte grâce aux stations ludiques qui baliseront vos pas.

Distance : 12 km

Durée : environ 4 heures

Difficulté : facile

Départ: gare de Maienfeld

Arrivée: gare de Maienfeld

Plus d'infos

Découvrez le système solaire au val d'Anniviers (VS)

Le chemin des planètes à Saint-Luc permet à toute la famille de découvrir le système solaire à échelle réduite (1/1’000’000’000e pour les distances et 1/100’000’000e pour les tailles). En une demi-journée, vous aurez fait l'aller-retour entre le départ du funiculaire et la dernière planète, Neptune. Entourés des plus beaux sommets valaisans, vous pourrez ainsi profiter de l'air pur en famille tout en apprenant.

Distance : 4,5 km

Durée : 3h30' (aller-retour)

Difficulté : facile

Départ : Tignousa (à l'arrivée du funiculaire)

Arrivée : Planète Pluton (1.5km après l'Hôtel Weisshorn)

Plus d'infos

Admirez les gorges de l'Areuse en reliant le Pont des Clées et le Pont de Vert (NE)

Avec cet itinéraire en boucle, vous longerez une partie des spectaculaires gorges de l'Areuse. Attention à la glissade! Par temps humide, la roche peut être mouillée et donc peu propice aux cavalcades des plus petits. Depuis la gare, empruntez le sentier jusqu'au Pont des Clées. Partez ensuite direction la forêt de Boudry et faites une halte à l'ombre des arbres du Pré des Clées. Pour faire la boucle, il vous suffira de revenir en arrière jusqu'à l'Areuse, que vous remonterez jusqu'au Pont de Vert, puis jusqu'à la gare de Chambrelien.

Distance : 4,8 km

Durée : 2 heures

Difficulté : facile

Départ : gare de Chambrelien

Arrivée : gare de Chambrelien (boucle)