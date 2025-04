Le soleil brille et vous avez envie de bouger à nouveau? Nous avons rassemblé pour vous les meilleures randonnées printanières vers les plus beaux endroits.

La montagne et du soleil

Blick/Camille Bertholet

1 Le Creux du Van dans le Val de travers, canton de Neuchâtel

Le Creux du Van est considéré comme le Grand Canyon de Suisse. Cette randonnée qui fait une boucle vous permettra d’admirer cette arène rocheuse naturelle de 160 mètres de diamètre dans le Val de Travers.

Départ: Noiraigue, Val-de-Travers

Arrivée: Noiraigue, Val-de-Travers

Durée: 4h35

Longueur: 14,2 kilomètres

Niveau de difficulté: élevé

Période adaptée: mars – octobre (informez-vous au préalable sur le parcours et les conditions météorologiques. Selon les conditions météorologiques et d’enneigement, l’itinéraire peut être fermé ou interrompu).

2 Randonnée des trois lacs dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures

Cette randonnée d’une journée offre un décor à couper le souffle. Sur le chemin, on passe devant le célèbre Seealpsee, le Fälensee et le Sämtisersee. La randonnée vaut également la peine pendant les journées chaudes, car les lacs de montagne sont agréablement frais. Le lac Fälensee, en particulier, se prête bien à la baignade.

Départ: Wasserauen

Arrivée: Brülisau

Durée: 6h30

Longueur: 17,34 kilomètres

Degré de difficulté: moyen

Période adaptée: juin – octobre

3 La Dent de Lys sur le canton de Fribourg

Sommet des Préalpes fribourgeoises situé à l’intersection de Châtel-Saint-Denis et du Haut-Intyamon, la dent de Lys offre un panorama unique sur plusieurs montagnes impressionnantes telles que le Teysachaux ou le Moléson. La montée et la descente se font par le col de Lys.

Départ: Parking de Borbuintze

Arrivée: sommet de la Dent de Lys

Durée: 3h

Longueur: 5,3 kilomètres

Niveau de difficulté: moyen-élevé

Période adaptée: avril-octobre

4 Randonnée des cinq lacs au Pizol dans le canton de Saint-Gall

Cette randonnée passe par cinq lacs de montagne aux eaux cristallines: Wangersee, Wildsee, Schottensee, Schwarzsee et Baschalvasee. Cette randonnée éprouvante est récompensée par une vue magnifique sur l’univers alpin de la Suisse orientale.

Départ: Wangs-Pizol (cabane Pizol)

Arrivée: Wangs-Pizol (Gaffia)

Durée: 3h50

Longueur: 10 kilomètres

Niveau de difficulté: élevé

Période appropriée: juin – octobre (informez-vous au préalable sur les conditions d’enneigement, partez suffisamment tôt et veillez à avoir un bon équipement de montagne).

5 Le lac Bleu et les Aiguilles Rouges en Valais

Cette boucle nécessitera des randonneurs aguerris de par sa longueur et son dénivelé, mais elle en vaut la peine: elle vous fera découvrir la chaîne de sommets majestueuse des aiguilles rouges d'Arolla avant de redescendre vers le Lac Bleu, niché dans un écrin de forêt.

Départ: Arolla

Arrivée: Arolla

Durée: 5h30

Longueur: 14 km

Niveau de difficulté: élevé

Période appropriée: juin-octobre

6 Randonnée au lac de Cauma dans le canton des Grisons

Depuis Flims, on arrive tranquillement au magnifique lac de Cauma. En été, le lac est transformé en piscine, ce qui en fait une fin parfaite d’une belle randonnée.

Départ: Flims Waldhaus

Arrivée: lac de Cauma

Durée: 2h 25 min

Longueur: 9,4 kilomètres

Niveau de difficulté: facile

Période adaptée: toute l’année (informe-toi au préalable sur les conditions d’enneigement et les éventuels itinéraires fermés).

7 La dent de Vaulion dans le Jura vaudois

Cet itinéraire en boucle offre une vue exceptionnelle sur le Lac et la Vallée de Joux. Avec la buvette et le restaurant de montagne de la Dent de Vaulion sur le chemin, vous pouvez profiter de cette randonnée en tant que débutant ou simplement en famille, pour une balade simple mais majestueuse.

Départ : Parking Le Morez

Arrivée : Parking Le Morez

Durée : 1h45

Longueur : 5km

Niveau de difficulté : facile

Période adaptée: avril-octobre

8 Randonnée dans le Lavaux, canton de Vaud

De Lutry à Saint-Saphorin en passant par Grandvaux et Rivaz, ce tour comporte quelques-uns des plus beaux panoramas de Suisse sur le Lac Léman. Facile car il est assez plat, le tracé est néanmoins assez exposé au soleil, ce qui le rend moins agréable en cas de forte chaleur. Pour ceux qui n’aiment pas rebrousser chemin, le retour peut facilement se faire en train.

Départ: Lutry, gare

Arrivée: Saint-Saphorin

Durée: 3h30

Longueur: 11 km

Niveau de difficulté: facile-moyen

Période appropriée: presque toute l’année, mais veillez à l’ensoleillement.

9 Randonnée d’altitude depuis le Rothorn de Brienz via l’Arnihaaggen dans le canton de Berne

Cet itinéraire est l’une des randonnées d’arête les plus spectaculaires de Suisse. Lors de cette randonnée en Suisse centrale, on passe notamment par le très populaire lac de Brienz. Le point fort de l’itinéraire est le train à crémaillère fonctionnant à la vapeur qui monte de Brienz jusqu’au sommet et offre une vue magnifique.

Départ: Chemin de fer Rothorn de Brienz, station supérieure Rothorn Kulm

Arrivée: col du Brünig, Meiringen

Durée: 5h 50 min

Longueur: 12,5 kilomètres

Niveau de difficulté: moyen à élevé

Période appropriée: juillet – octobre

10 Le tour des Gastlosen dans le canton de Fribourg

La randonnée en boucle de quatre heures autour des Gastlosen, dans l’ouest de la Suisse, offre une vue panoramique magnifique sur les montagnes environnantes.

Départ: Musersbergli, Jaun

Arrivée: Musersbergli, Jaun

Durée: 4h

Longueur: 11 kilomètres

Degré de difficulté: moyen

Période adaptée: mai – octobre

Et maintenant, direction les montagnes!

Cet article a été republié pour le printemps 2025. Sa première parution date en juillet 2023.