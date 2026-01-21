Am Mittwochnachmittag hält Donald Trump seine Rede am WEF. Im Zentrum dürften zwei Themen stehen: Grönland und Zölle. Blick berichtet live.

Darum gehts Trump spricht am 21. Januar am WEF in Davos

Grönland-Streit und Zölle stehen im Fokus der Diskussionen

Bundespräsident Parmelin (66) hält sich zu Grönland öffentlich zurück

Trump findet Macrons Sonnenbrille «wunderschön» Jetzt lobt Trump die «wunderschöne Sonnenbrille» von Emmanuel Macron. Frankreichs Präsident trägt aktuell eine Sonnenbrille wegen einer geplatzten Ader im Auge. «Ich mag ihn, ist vielleicht schwer zu glauben, aber ich mag ihn wirklich.» Anschliessend fordert Trump die Anhebung von Medikamentenpreisen durch die Franzosen. Macron habe seit 30 Jahren die USA ausgenutzt. So lange ist Macron aber gar nicht Präsident in Frankreich. Trump habe mit 25 Prozent Zöllen auf französische Exporte in die USA gedroht, woraufhin Macron eingeknickt sei. «Ihr habt uns seit 30 Jahren abgezockt», wiederholt Trump. Drei Minuten hätte es pro Land gedauert, bis die USA mit Frankreich und anderen Ländern einen Zolldeal ausgehandelt hätten. «Nur ein Stück Land zum Schutz der Welt» Trump kehrt zurück zum Thema Rüstung. Die USA würden die besten Systeme bauen – weil Trump sie dazu angewiesen habe. «Ich habe ihnen gesagt, mein Chauffeur kann das ja schneller.» Zu Grönland sagt Trump: «Wir wollen nur ein Stück Land zum Schutz der Welt. Ihr habt die Wahl.» Europa muss bloss zustimmen. «Sie können ja sagen, und das würden wir zu schätzen wissen, oder Nein sagen, das werden wir nie vergessen», sagt Trump dazu. «Sie nennen mich auch Daddy» Trumps Rundumschlag geht weiter. Die Nato-Finanzierung sei eine Einbahnstrasse. Zum Krieg in der Ukraine sagt der US-Präsident: «30'000 Soldaten sind im vergangenen Monat gestorben. Es ist ein Blutbad. 31-mal dieser Saal hier.» Es sei der schlimmste Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg. «Ukraine und Russland haben sehr viele Menschen verloren.» Russlands Präsident Putin und Ukraine-Präsident Selenski seien an einem Deal interessiert. Er treffe Selenski noch heute, ergänzt Trump. Sprung zurück zu Grönland. «Die Grönländer lieben mich. Sie nennen mich auch Daddy», behauptet Trump. «Kanada lebt nur, weil es die USA gibt» Trump betont die Macht der US-Marine. «Unsere Schiffe sind 100-mal mächtiger.» Aus der Nato hätten die USA nichts herausbekommen. «Wir bezahlen nur. Wir haben 100 Prozent der Nato finanziert», lügt Trump. «Wer will diese Eismasse überhaupt verteidigen?», kommt Trump wieder auf Grönland zurück. Er verspricht weiter auch den Bau eines Golden Domes über den USA, der auch Kanada beschützen würde. «Kanada lebt nur, weil es die Vereinigten Staaten gibt», ist Trump der Ansicht. «Habe Wladimir gesagt: Lass die Finger davon!» Trump springt von Thema zu Thema. Jetzt geht es um die Ukraine. «Ich habe Wladimir immer gesagt: Lass die Finger davon!», sagt Trump. Anschliessend behauptet er, er habe acht Kriege beendet. «Putin hat mich angerufen und er hat mir gesagt: Ich habe zehn Jahre versucht, diesen Krieg zu beenden, kannst du nicht was tun?» Dabei ist es Putin, der den Krieg seit mehr als zehn Jahren forciert. Das undankbare Europa müsse sich um die Ukraine kümmern. Anschliessend feiert sich Trump für die Erhöhung der Nato-Ausgaben pro Land auf fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes. «Ich möchte nur, dass die Vereinigten Staaten Grönland bekommt», sagt er in Richtung des anwesenden Nato-Chefs Mark Rutte. «Das ist hier vielleicht Breaking News» Trump behauptet, wenn die USA Grönland übernehmen würden, würde dies die Nato stärken. «Wir geben so viel und bekommen so wenig zurück», sagt er. Anschliessend verbreitet er die Lüge von der geklauten US-Wahl 2020 und stellt in Aussicht, dass die angeblich Verantwortlichen vor Gericht gestellt würden. «Das ist hier vielleicht Breaking News», raunt Trump. «Westliche Hemisphäre ist unser Territorium» Trump bedauert, dass die USA nach dem Zweiten Weltkrieg Grönland erst gerettet und dann an die Dänen «zurückgegeben» habe. Dann schwenkt Trump plötzlich auf das Thema Rüstung um. Er warnt vor neuen Verteidigungssystemen der Chinesen und Russen und einem Angriff. «Grönland ist ein unterentwickeltes Land. Sie sitzen zwischen den USA, Russland und China», schiebt Trump nach. «Wir brauchen Grönland aus strategischen und sicherheitspolitischen Gründen. Die westliche Hemisphäre ist unser Territorium», unterstreicht Trump. Seit Jahrhunderten hätten die USA es geschafft, Feinde aus der westlichen Hemisphäre fernzuhalten. Er wirft Dänemark vor, nichts für die Verteidigung Grönlands zu tun. Gleichzeitig schliesst er ein Vorgehen gegen die Nato aus. «Ich werde nicht gegen die Nato vorgehen, wir wollen einfach Grönland.» «Nur USA können Grönland verteidigen» Jetzt geht es wieder um Europa. «Europa muss auch seine Sache machen. Die Kultur, die sie in den letzten Jahren erschaffen haben, ist schrecklich. Sie zerstören sich.» Die Situation werde auch durch die Situation in Grönland erklärt. «Ich habe grossen Respekt für die Menschen in Grönland und Dänemark. Aber jeder Nato-Verbündete muss in der Lage sein, sein Territorium zu verteidigen.» Dazu seien aber nur die Vereinigten Staaten in der Lage. «Dumme Leute kaufen Windräder» Immer wieder kritisiert Trump auch die Vorgängerregierung unter Joe Biden, spricht vom «Green New Scam». «Windräder verschandeln die Natur», sagt Trump. Er nennt Zahlen aus Deutschland und Grossbritannien, die belegen sollen, dass die Energievolumen in diesen Ländern mit Einführung erneuerbarer Energien gesunken seien. «Ich möchte, dass Europa Erfolg hat», betont der Republikaner. «Je mehr Windräder ein Land hat, desto mehr Geld verliert das Land», behauptet Trump. Fast alle Windräder würden in China produziert, aber die Chinesen würden die Windräder nicht benutzen. «Die Chinesen benutzen die Windräder gar nicht. «Sie sind wirklich erstaunt» Trump verteidigt US-Eingreifen in Venezuela Trump hört nicht auf mit dem Selbstlob und verteidigt das US-Eingreifen in Venezuela. «Sie werden mehr Geld machen und wir werden mehr Geld machen.» Venezuela werde in den kommenden sechs Monaten mehr Geld machen, als in den letzten 20 Jahren. Dem US-Präsidenten zufolge ist alles toll unter ihm. «Wir steigen jetzt auch in die Welt der Atomenergie ein. Bei KI sind wir auch führend in der Welt. Weit voraus auch gegenüber China».

Was kommt da auf Europa zu? Und was bedeuten die Streitigkeiten zwischen den USA und der EU für die Schweiz? Die Rede von US-Präsident Donald Trump (79) am Mittwoch in Davos wird mit Spannung erwartet. Wie so häufig ist nicht ganz klar, welchen Effekt der Republikaner mit dem Auftritt am World Economic Forum (WEF) erzeugen will.

3:05 Aussagen im Faktencheck: Experten entlarven Trumps Grönland-Lügen

Aus Trumps Reden seiner zweiten Amtszeit lässt sich ableiten: Es wird wohl eine Mischung aus Eigenlob, Innen- und Aussenpolitik. Trump dürfte sich zur Grönland-Frage äussern – und auch eines seiner Lieblingsthemen – die Zölle – könnte auftauchen. Innenpolitisch will Trump offenbar «Initiativen zur Senkung der Wohnkosten» vorstellen, um Kritik an den steigenden Lebenshaltungskosten in den USA zu kontern.

Verhandlungen im Grönland-Streit

Und die Schweiz? Wie begegnet sie dem mächtigsten Mann der Welt aktuell? So viel ist klar: Das Thema Grönland liess Bundespräsident Guy Parmelin (66) in Davos bislang gänzlich unerwähnt. Für ihn kommen die Spannungen zwischen Brüssel und Washington zur Unzeit, will er doch die Zollverhandlungen endlich abschliessen. Das Eidgenössische Aussendepartement gibt sich diplomatisch.

Es seien viele Treffen zur Zukunft Grönlands geplant, hatte Trump vorab gesagt. Man werde eine Lösung finden, mit der die Nato und die USA «sehr glücklich» sein würden. Doch nicht immer gelingt es Trump, eine schnelle Lösung zu finden, mit der alle Seiten zufrieden sind. Als Beispiel hierfür gilt der Ukraine-Konflikt, wo eine Lösung am Verhandlungstisch noch immer in weiter Ferne liegt.

Sollte Schweiz vermitteln?

«Europa bevorzugt Dialog und Lösungen, aber wir sind, falls erforderlich, voll und ganz bereit, mit Einigkeit, Dringlichkeit und Entschlossenheit zu handeln», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) am Mittwoch. Zuvor hatte Trump am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus erklärt, es gebe «kein Zurück mehr». Die Begründung: «Grönland ist unerlässlich für die nationale und die Weltsicherheit.»

1:25 Trump vor WEF-Besuch: «Will Davos zeigen, wie gut es uns geht»

Die Fronten sind verhärtet. Die Schweiz nimmt bei internationalen Konflikten oft eine wichtige Verhandlungsposition ein. Mediation und Gastfreundschaft für Verhandlungen sind ein Kernstück Schweizer Aussenpolitik. Die Wogen glätten und einen grösseren Handelskrieg und eventuell auch eine militärische Eskalation verhindern, kann sie allerdings nur, wenn sie in Davos aktiv wird.

Für SVP-Nationalrat Franz Grüter gilt deshalb «Schlichten statt richten», wie er Blick am Dienstag sagte. Auch, damit Trumps Zorn nicht plötzlich die Schweiz trifft. Gleichzeitig könnte man sich als Vermittler auch das Wohlwollen der Europäer sichern.