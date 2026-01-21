Donald Trump ist am WEF in Davos. Wir haben die Blick-Community gefragt: Wenn wir ihm 1 Frage stellen können – welche soll es sein? Hier 47 eurer Fragen – wählen Sie eine (oder gleich alle) aus, Mr. President!

Donald Trump (79) ist der Stargast am WEF, seine Anwesenheit dominiert fast alles. Am Mittwoch hält er seine Rede in Davos, am Donnerstag kommts zu einem weiteren grossen Auftritt des US-Präsidenten. Die Stimmung ist wegen des Grönland-Konflikts und der Strafzölle aufgeladen, die Spannung gross.

Die Blick-Community hat ganz viele Fragen an Trump. 47 davon haben wir ausgewählt – 47, weil er der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Mindestens eine davon wollen wir ihm in Davos stellen.

Ob es gelingt? Mal sehen … Jedenfalls gibt das Blick-Team vor Ort in Davos vollen Einsatz.

Das sind eure 47 Fragen an Mr. President

Was soll das mit Grönland genau werden? Sie mögen die Schweiz nicht und behandeln uns unfair – warum sind Sie dann hier? Können Sie auch die Schweiz wieder great machen? Wieso wollen Sie unbedingt den Friedensnobelpreis? Haben Sie Freunde, die auch in schlechten Zeiten für Sie da sind? Wann werden die Epstein-Akten vollständig veröffentlicht? Welche Investitionen wollen die USA in der Schweiz tätigen? Inwiefern wäre eine militärische US-Einverleibung Grönlands etwas anderes als die Besetzung der Ukraine durch Russland? Was empfehlen Sie jungen Menschen, die erfolgreich werden wollen? Wie wollen Sie Frieden stiften, indem Sie Kriege beginnen? Gibt es politische Unterschiede zwischen Ihnen und Wladimir Putin? Wenn ja, welche? Bleibt es bei den 15 Prozent Zöllen für die Schweiz, oder werden Sie diese erhöhen? Ein Mann wie Sie hat vor nichts Angst – auch nicht vor einem Bürgerkrieg im eigenen Land? Welche historische Persönlichkeit ist Ihnen am nächsten? Was hat Putin gegen Sie in der Hand? Welches sind Ihre Ziele bis zum Ende Ihrer Amtszeit? Warum sind Sie so, wie Sie sind? Was würden Sie ändern, wenn Sie in der Schweizer Regierung wären? Wann wird im Iran endlich aufgeräumt? Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Hätten Sie nicht Lust, noch öfters Golf zu spielen? Wie stehen Sie zu Natur- und Umweltschutz sowie zum Schutz indigener Bevölkerungen? Was sollte die Schweiz von den USA übernehmen? Was sollten die USA von der Schweiz übernehmen? Was ist der eine Rat, den Sie Ihrem jüngeren Ich geben würden, um die Welt zu verändern? Sehen Sie sich als Herrscher über die ganze Welt? Welcher Bibeltext spendet Ihnen Mut? Haben Sie schon mal ein Chlorhuhn gegessen? Was denken Sie, wie hoch Ihre Beliebtheitsquote weltweit ist, von 1 bis 100 Prozent? Wessen Rat holen Sie vor einer weitreichenden Entscheidung ein? Wie sollte die Schweiz ihre zukünftige Rolle gestalten, wenn sie zwischen den politischen Erwartungen der EU und dem wirtschaftlichen Druck der USA steht? Wenn Grönland so wichtig ist für die USA, warum wollten es dann nicht schon frühere amerikanische Präsidenten einnehmen oder haben es gar getan? Sind die geplanten Zölle gegen die EU Erpressung? Ist Ihre Empathiefähigkeit auf dem Rückzug? Können Sie sich eine engere Zusammenarbeit mit der Schweiz vorstellen? Warum stellen Sie Putin kein Ultimatum, um den Ukraine Krieg endlich zu beenden? Sind Sie bereit, wegen Grönland einen Militärkonflikt mit Europa und der Nato zu riskieren? Wieso zerstören Sie die westliche Wertegemeinschaft und machen Russland und China damit stärker? Wie sehen Sie die zukünftige Rolle Amerikas in einer multipolaren Welt? Warum lassen sie die leidgeprüfte Bevölkerung der Ukraine im Stich? Wie bewerten Sie die Auswirkungen Ihrer Zollpolitik auf die Weltwirtschaft und speziell auf die Finanz- und Kryptomärkte? Werden Ihre möglichen Nachfolger J. D. Vance oder Marco Rubio noch strenger sein mit der EU? Sind Sie glücklich? Wann hört die Bevormundung der Weltwirtschaft auf? Wie würde Ihrer Meinung nach die ideale Version der Weltordnung aussehen? Sie haben vor Ihrer Wahl versprochen, dass Sie den Ukraine-Krieg innert 24 Stunden beenden – wieso ist das noch nicht passiert? Was ist Ihnen wichtiger: Zu gewinnen oder die Demokratie zu schützen, selbst wenn Sie dabei verlieren?

Welche Frage würdest du an Donald Trumps Stelle auswählen und beantworten? Schreib es uns in die Kommentarspalte.