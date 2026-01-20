DE
FR
Abonnieren

Mit Sonnenbrille und Eisbrechern
So rüstet sich Davos gegen Trumps Grönland-Wahn

Ganz so deutlich wie Kaliforniens Regierungschef Gavin Newsom («Haut ihm in die Fresse») wurde Europas Führungsriege am WEF dann doch nicht. Eines aber ist nach den europäischen Auftritten am Dienstag klar: Trump weht im Bündnerland ein eisiger Wind entgegen.
Publiziert: 17:45 Uhr
Kommentieren
Emmanuel Macron richtete bei seinem Auftritt am WEF deutliche Worte an die Adresse von Donald Trump.
Foto: Anadolu via Getty Images

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_823.JPG
Samuel SchumacherAusland-Reporter

Sanfte Worte, wattig weiche Alpen-Diplomatie: Das ist nicht der Stil von Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom (58). Der Demokrat, der aller Voraussicht nach Donald Trump (79) als US-Präsident beerben will, wählte am Dienstag in den Gängen des Davoser Kongresszentrums deutliche Worte: «Hört endlich auf, diesen Wahnsinnigen beschwichtigen zu wollen», wetterte Newsom. «Haut ihm in die Fresse! (Punch him in the face)», lautet sein Ratschlag an Europa im Umgang mit Trump.

So viel amerikanische Direktheit können sich die europäischen Würdenträger am WEF nicht leisten. Die Botschaft aber, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47) und EU-Chefin Ursula von der Leyen (67) für den amerikanischen Kollegen bereit hatten, war unmissverständlich.

«Wir dürfen nicht zögern, unser Anti-Zwangsinstrument einzusetzen», betonte Macron. Wenn Trump nicht aufhöre, wegen Grönland mit weiteren Zöllen zu drohen, müsse die EU ihre schärfste Waffe zücken. Das Instrument – eigentlich gedacht als Notwehr gegen die Chinesen – würde Gegenzölle oder den Ausschluss amerikanischer Firmen von öffentlichen Ausschreibungen möglich machen.

1/8
Emmanuel Macron sagte am WEF mit Blick auf Grönland: «Das ist jetzt nicht die Zeit für wahnsinnige Ideen.»
Foto: Anadolu via Getty Images

Macron, der seine Sonnenbrille während des gesamten Auftritts nie auszog (wegen eines Augenleidens, wie er zu Blick sagte), bezeichnete Trumps Zoll-Strategie als «sinnlos». «Lasst uns keine Zeit verschwenden mit wahnsinnigen Ideen. Das ist jetzt nicht der Zeitpunkt für einen neuen Imperialismus», warnte Macron.

Von der Leyens Warnung an Trump

Sein Rezept gegen Trump: Ruhe bewahren, die europäischen Investitionen in den eigenen Kontinent ankurbeln, dem Rest der Welt als verlässlicher, stabiler Handelspartner eine Alternative zu den zusehends vom Gesetz des Stärkeren geleiteten USA zu bieten. Am Donnerstag will Macron seinen «Freund» Trump in Paris zum Abendessen empfangen, wie er ihm in einer privaten, von Trump publizierten Nachricht mitteilte. Ob Trump zusagte, ist unklar.

Definitiv kein Tête-à-Tête gibt es zwischen dem US-Präsidenten und Ursula von der Leyen. Die EU-Kommissionspräsidentin forderte die anwesende Wirtschafts- und Politelite auf, eine «neue europäische Unabhängigkeit» zu bilden und die «geopolitischen Schocks» unserer Zeit als Chance zu sehen.

Es gäbe keinen Grund für Europa, sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Der Kontinent habe eine vielversprechende Verteidigungsindustrie. «Finnland verkauft den USA zum Beispiel gerade Eisbrecher», betonte von der Leyen – als wollte sie Trump sagen: Pass auf, Donald: Ohne europäische Innovation kommst du im hohen Norden eh nicht weit.

Mehr zu Grönland und Trump
Zieht Brüssel jetzt die Waffe aller Waffen?
Trumps Zollkrieg gegen Europa
Zieht Brüssel jetzt die Waffe aller Waffen?
«Zölle sind ein Fehler – werden entschlossen reagieren»
Mit Video
Ticker
Von der Leyen zu Grönland-Zoff
«Zölle sind ein Fehler – werden entschlossen reagieren»
Schweiz eilt Grönland gegen Trump zu Hilfe
Mit Video
Brisante Erklärung der APK
Schweiz eilt Grönland gegen Trump zu Hilfe
Trump veröffentlicht private Nachrichten von Macron und Rutte
Mit Video
«Mr. President, dear Donald»
Trump veröffentlicht private Nachrichten von Macron und Rutte

Von der Leyen machte zudem deutlich: Europa vernetzt sich grad weltweit – auch ohne Amerika. Vor wenigen Tagen war sie in Lateinamerika zur Unterzeichnung des Mercosur-Handelsabkommens. Am Wochenende reist sie nach Indien, um über Handel und neue Deals zu sprechen. «Wir stehen für Handel, nicht für Strafzölle, für Partnerschaften, nicht für Isolation», sagte sie.

Trump postet üble Memes

Und was macht Trump? Am Dienstag postete er auf seiner Plattform Truth Social zwei Memes: Eines zeigt ihn, wie er in Grönland die US-Flagge hisst. Daneben steht ein Schild: «Grönland – US-Territorium seit 2026». Das andere zeigt ihn, wie er im Oval Office einer europäischen Gästeschar (u.a. mit Macron und von der Leyen) eine Flipchart-Karte zeigt, auf der sowohl Grönland als auch Kanada zu Amerika gehören. Am Mittwoch wird er seine düstere Vision der Welt live hier in Davos vortragen.

Bleibt zu hoffen, dass die Polarlichter, die in der Nacht auf Dienstag am helvetischen Himmel auftauchten, vielleicht doch Vorboten eines nordischen Friedens waren, und nicht überirdische Alarmsignale, die uns vor einer neuen geopolitischen Sturmphase warnen wollten.

Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen