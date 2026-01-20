Grönland: «Zölle sind ein Fehler – wir werden entschlossen reagieren»

Es ist der Elefant im Raum: Die US-Ansprüche auf Grönland. Nun spricht die EU-Kommissionspräsidentin das Thema an. Die EU teile die US-Ansicht, dass die Arktis-Region gemeinsam geschützt werden sollte

Angedrohte Zölle für Europa seien jedoch ein Fehler. «Wenn wir uns in eine Abwärtsspirale bewegen, dann spielt das unseren Gegnern in die Hände. Unsere Reaktion darauf wird deshalb entschlossen und angemessen ausfallen.» Das Ziel sei gemeinsam mit den USA zusammenzuarbeiten um die Sicherheit der Nato zu stärken. Deswegen müsse die Arktis-Strategie überarbeitet werden.

Anschliessend schliesst von der Leyen die Rede mit den Worten: «Lang lebe Europa!»