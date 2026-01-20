Kurz vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos veröffentlicht Donald Trump private Nachrichten von Mark Rutte und Emmanuel Macron. Während der Nato-Generalsekretär voll des Lobes für den US-Präsidenten ist, wagt Frankreichs Präsident Kritik in der Grönland-Frage.

Darum gehts Trump veröffentlicht private Nachrichten von Macron und Rutte vor Davos-Besuch

Macron kritisiert Trumps Grönland-Politik, lobt Zusammenarbeit zu Syrien und Iran

Daniel Macher Redaktor News

Einen Tag vor seinem Besuch des Weltwirtschaftsforums in Davos überrascht US-Präsident Donald Trump (79) mit Posts auf seiner Plattform Truth Social. Trump veröffentlichte Screenshots privater Nachrichten hochrangiger Verbündeter – darunter solche des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (48) und des Nato-Generalsekretärs Mark Rutte (58).

In der von Trump öffentlich gemachten Botschaft schreibt Macron vertraulich an den US-Präsidenten. Darin betont er, man sei «völlig auf einer Linie» in der Syrien-Politik und könne «Grosses im Iran» erreichen. Gleichzeitig zeigt sich Macron irritiert über Trumps Vorgehen in der Grönland-Frage: «Ich verstehe nicht, was du in Grönland machst.» Macron schlägt zudem ein G7-Treffen in Paris nach dem Davoser Forum sowie ein gemeinsames Dinner vor.

«Mr. President, dear Donald»

Überschwänglicher fällt die Nachricht von Nato-Generalsekretär Mark Rutte aus, die Trump ebenfalls veröffentlichte. «Mr. President, dear Donald – was du heute in Syrien erreicht hast, ist unglaublich», schreibt Rutte. Er kündigt an, seine Medienauftritte in Davos zu nutzen, um Trumps Rolle in Syrien, Gaza und der Ukraine hervorzuheben. Auch in der heiklen Grönland-Frage signalisiert Rutte Entgegenkommen: Er sei «entschlossen, einen Weg nach vorne zu finden».

Trump wird am Mittwoch in Davos erwartet, wo er das Weltwirtschaftsforum (WEF) besucht. Hochrangige Politiker werden die Gelegenheit nutzen, um sich mit dem US-Präsidenten auszutauschen, inmitten hoher Sicherheitsvorkehrungen. Im Zentrum möglicher Gespräche steht die explosive Grönland-Frage, bei der Trump den Erwerb der Insel von Dänemark anstrebt und mit Zöllen droht.