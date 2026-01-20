In Dänemark ist ein Hype um rote Baseballkappen entstanden. Mit den Mützen protestieren Menschen gegen Trumps Grönland-Gelüste. Der US-Präsident hat den Ton zuletzt verschärft. Selbst in den USA sind die Kappen beliebt.

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Grönland hat ein neues Symbol für den Widerstand gegen den US-Präsidenten Donald Trump (79): Plötzlich tragen Inselbewohner und Menschen in Dänemark im grossen Stil rote MAGA-Chäppli. Die Baseballkappen nehmen Trumps Wahlslogan «Make America Great Again» («Mach Amerika wieder gross») auf die Schippe. Unterhalb einer Grönland-Flagge ist auf der Kappe stattdessen zu lesen: «Make America go away» («Mach, dass Amerika weggeht»).

Prägnant auf der Kappenvorderseite steht noch ein weiterer Satz: «Nu det Nuuk» – ein Wortspiel auf Dänisch. Es ist eine Abwandlung der Redewendung «Nu det nok», was so viel heisst wie «Jetzt reicht's». Nuuk ist die Hauptstadt Grönlands.

Um die roten Kappen ist ein regelrechter Hype entstanden. In letzter Zeit ist die Nachfrage explodiert. Die Hüte sind Ausdruck des Protests gegen Trumps Androhung, die zu Dänemark gehörende Insel Grönland einzunehmen. Zuletzt intensivierte der US-Präsident den Druck. Per 1. Februar verlangt er einen zusätzlichen Strafzoll von 10 Prozent auf Güter aus Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, Grossbritannien, den Niederlanden und Finnland. Trump bestraft diese acht Länder, weil sie gegen seine Grönland-Gelüste aufbegehren.

Selbst Amerikaner fahren auf die Grönland-Kappen ab

Jesper Rabe Tonnesen, Inhaber eines Vintage-Kleiderladens in Kopenhagen, hat die Protest-Kappen entworfen – und zwar bereits 2024. «Als eine Delegation aus Amerika nach Grönland hochgegangen ist, dämmerte uns allmählich, dass das wahrscheinlich kein Witz war – es ist nicht Reality-TV, es ist tatsächlich die Realität», sagte er kürzlich zur Nachrichtenagentur AP.

Zuerst waren Tonnesens Mützen noch ein Ladenhüter. Das hat sich nun geändert. Innerhalb des letzten Wochenendes war er komplett ausverkauft. Er hat nun «mehrere Tausend» Stück nachbestellt. Mittlerweile sind auch andere auf den Hype aufgesprungen. Victor Schøtt betreibt seit gut einem Monat den Webshop «greenlandsupport.com», wo die rote MAGA-Kappe ebenfalls erhältlich ist.

Pro Woche verkaufe er «ein paar Hundert Kappen», sagte Schøtt zum Portal «Business Insider». Brisant: Die meisten Bestellung kommen nicht etwa aus Dänemark, sondern aus den USA. «Die Vereinigten Staaten liegen mit rund 50 Bestellungen pro Tag an erster Stelle», sagte er weiter. Die Käufer brauchen in seinem Onlineshop derzeit etwas Geduld. Dort heisst es: «Aufgrund der hohen Nachfrage ist mit einer Lieferzeit von zwei Wochen zu rechnen.»