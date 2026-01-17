Trump verhängt neue Zölle gegen europäische Länder

Im Streit um Grönland legt der US-Präsident nochmals einen Gang zu. Etwa Deutschland, Norwegen, oder Grossbritannien werden mit zusätzlichen 10 Prozent abgestraft.

Georg Nopper Redaktor News

In Dänemark und auf Grönland demonstrieren Tausende Menschen gegen die Annexionspläne von US-Präsident Donald Trump. Derweil läuft auf der Insel im Nordatlantik unter Beteiligung mehrerer europäischer Staaten eine Erkundungsmission für eine Militärübung.

Jetzt erhöht Trump im Streit um die Zugehörigkeit von Grönland den Druck: In einem Beitrag auf seinem Portal Truth Social schreibt der US-Präsident, er werde gegen jene Staaten, die sich an der Erkundungsmission auf Grönland beteiligten, neue Zölle verhängen.

Per 1. Februar sollen demnach auf Warenimporte aus Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, Grossbritannien, den Niederlanden und Finnland zehn Prozent zusätzliche Zölle erhoben werden. Per 1. Juni werde die Strafe auf 25 Prozent erhöht. Trump: «Dieser Tarif ist fällig und zahlbar, bis eine Vereinbarung über den vollständigen und umfassenden Kauf Grönlands erzielt wird.»

+++ Update folgt +++