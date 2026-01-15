Grund sind die harten Verhandlungen am Mittwoch in Washington. Donald Trump beharrt weiterhin auf die Kontrolle über den Inselstaat.

Ein bewegender Moment aus Washington: In einem TV-Interview mit dem grönländischen Sender KNR kämpft Grönlands Aussenministerin Vivian Motzfeldt (53) sichtlich mit den Tränen. Die Hand aufs Herz gelegt, stockt ihre Stimme, als sie sagt: «Ich werde gerade sehr emotional, ich bin überwältigt … Wir tun alles, damit das grönländische Volk in Sicherheit leben kann.»

Die emotionalen Bilder folgen auf ein intensives Treffen am Mittwoch im Weissen Haus mit US-Vize J.D. Vance (41) und Aussenminister Marco Rubio (54). Motzfeldt und ihr dänischer Kollege Lars Rasmussen (61) suchten nach Lösungen für die Zukunft Grönlands – doch ein klares Ergebnis gab es nicht. Nach dem Gespräch griffen beide erst einmal zur Zigarette. Die Fotos der rauchenden Minister gingen um die Welt und zeigten: Selbst Diplomaten brauchen manchmal einen Moment zum Durchatmen.

«Wir haben unsere Grenzen aufgezeigt»

«Die letzten Tage waren hart», erklärt Motzfeldt weiter. Der Druck sei stetig gewachsen, doch das Treffen sei respektvoll verlaufen: «Wir haben unsere Grenzen aufgezeigt. Nun ist es wichtig, nach vorne zu blicken.» Details der nicht-öffentlichen Gespräche wollte sie nicht preisgeben.

Grönland, eine Insel mit rund 56'000 Einwohnern, steht angesichts der politischen Spannungen unter erhöhter Aufmerksamkeit. US-Präsident Donald Trump (79) hatte in der Vergangenheit unverhohlen Interesse an einer Kontrolle über die Region gezeigt. Motzfeldt und Rasmussen betonten, dass die Gespräche dazu dienten, die Sicherheit und Autonomie Grönlands zu sichern.