Ein Gefangenenaustausch rückt näher, ein Frieden nicht: Nach dem Verhandlungsmarathon sollen Europa künftig mitverhandeln, doch Putin lehnt Pufferzonen und westliche Friedenstruppen strikt ab.

Darum gehts Beide Seiten planen den Austausch von 1000 bis 1500 Kriegsgefangenen in zwei bis drei Wochen

Europa soll an der nächsten Runde teilnehmen, muss sich aber auf einen Chefunterhändler einigen

Putin lehnt Pufferzonen und Friedenstruppen ab, Kiew schliesst Gebietsabtretungen weiterhin aus

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Nach den Gesprächen in Abu Dhabi ging der Verhandlungsmarathon am Donnerstagabend in Dublin weiter. Dort trafen die US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff (69) und Jared Kushner (45) auf den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (48).

Zuvor hatten die beiden Kremlchef Wladimir Putin (74) in Moskau besucht, wie «Focus» berichtet. Trumps Schwiegersohn schwärmte danach von «sehr, sehr guten Gesprächen». Putin hingegen sorgte mit harten Ansagen für einen deutlichen Dämpfer. Das sind die vier wichtigsten Resultate des Gipfel-Marathons.

1. Ein neuer Mega-Gefangenenaustausch

Das greifbarste Resultat des diplomatischen Marathons über Abu Dhabi, Moskau und Dublin ist ein geplanter Gefangenenaustausch. Laut dem US-Gesandten Jared Kushner und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski wollen beide Seiten je 1000 bis 1500 Kriegsgefangene freilassen. Es wäre der grösste Austausch seit Kriegsbeginn. Schon in zwei bis drei Wochen soll es so weit sein. Kushner bezeichnete die Rückkehr von Tausenden Menschen zu ihren Familien als «sehr schönen Meilenstein». Die genauen Listen und Abläufe müssen die Parteien aber noch finalisieren.

2. Europa bekommt einen Platz am Verhandlungstisch

Bei den ersten direkten Gesprächen in Abu Dhabi blieben die Europäer noch aussen vor. In der nächsten Runde sitzen sie direkt mit am Tisch. Kushner betonte in Dublin unmissverständlich: «Wir können dieses Abkommen nicht abschliessen, ohne dass die Europäer mit am Verhandlungstisch sitzen.»

Laut US-Angaben hat auch Kremlchef Putin diesem Schritt zugestimmt. Seine Bedingung: Europa muss sich auf einen einzigen gemeinsamen Chefunterhändler einigen. Selenski begrüsste diesen Durchbruch als grossen Erfolg. Europa werde beim nächsten Treffen «eine Stimme» haben, stellte er klar.

3. Klare Absage an demilitarisierte Zonen und Friedenstruppen

Bei der Grenzziehung und einer möglichen Waffenruhe gab es einen herben Rückschlag beim Treffen in Moskau. Putin lehnte die Idee entmilitarisierter «grauer» Pufferzonen zwischen den Fronten strikt ab, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Solche Zonen würden seiner Meinung nach nur zu neuem Streit und instabilen Abkommen führen. Stattdessen beharrt der Kremlchef auf seinen Maximalforderungen.

«Für uns gibt es nur eine Demarkationslinie: die Staatsgrenze», so Putin. Ebenso kompromisslos erteilte er ausländischen Friedenstruppen in der Ukraine eine Absage. Jede Stationierung westlicher Soldaten werde Moskau als «legitimes Ziel» und als «Fortsetzung des Kriegs» betrachten, drohte der russische Präsident.

4. Eine Einigung mit Putin? Bisher nicht in Sicht

Von einem echten Friedensvertrag oder auch nur einer Waffenruhe sind die Kriegsparteien noch weit entfernt. Zwar zeigte sich Kushner nach dem Treffen im Kreml bemüht optimistisch. Er glaube, Putin werde versuchen, an einer Vereinbarung mitzuwirken. Doch die Fronten in den Kernfragen bleiben komplett verhärtet.

Kiew schliesst Gebietsabtretungen weiterhin kategorisch aus und verlangt zuerst Sicherheitsgarantien. Moskau hingegen pocht auf eine komplette Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur. Einzig die Bereitschaft zum weiteren Dialog und einer nächsten Gesprächsrunde gilt derzeit als gemeinsamer Nenner. Selenski schreibt auf X: «Die Diplomatie wird aufrechterhalten.»