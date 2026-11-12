Die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner treffen am Donnerstag Kreml-Chef Putin. Nach Gesprächen in Abu Dhabi ohne Durchbruch soll es um weitere Verhandlungen im Ukraine-Krieg gehen.

Darum gehts Steve Witkoff und Jared Kushner treffen am Donnerstag in Moskau Kreml-Chef Wladimir Putin direkt

Nach Gesprächen in Abu Dhabi ohne Durchbruch soll Putin direkt in Verhandlungen einbezogen werden

Die USA wollen, dass europäische Unterhändler aktiv in die Gespräche zum Krieg eingebunden werden

Janine Enderli Redaktorin News

Was wird in Moskau besprochen? Die US-Unterhändler Steve Witkoff (69) und Jared Kushner (45) sind am Donnerstag in der russischen Hauptstadt gelandet. Sie wurden am Flughafen vom russischen Sondergesandten Kirill Dmitrijew empfangen. Am Nachmittag sollen die beiden auf Kreml-Chef Wladimir Putin (74) treffen.

Es soll um die Verhandlungen im Ukraine-Krieg gehen. In den vergangenen Tagen fanden in Abu Dhabi zweitägige Gespräche zwischen US-Vertretern, ukrainischen Gesandten sowie russischen Unterhändlern statt. Der Gipfel endete ohne grossen Durchbruch.

Nun soll Putin direkt involviert werden.

«Sie bringen etwas mit»

Der Kreml sorgt derweil mit einer mysteriösen Aussage für Spekulationen: «Wir kennen die Ergebnisse der Verhandlungen in Abu Dhabi noch nicht. Aber sie bringen etwas mit», sagte Putins Berater Juri Uschakow am Mittwoch zu der russischen Zeitung Kommersant.

US-Vertreter, darunter auch Aussenminister Marco Rubio, sprachen zuvor von «produktiven und intensiven Gesprächen».

Auch Europas Rolle in den Verhandlungen ist noch nicht klar definiert. Die US-Vertreter wollen, dass auch europäische Unterhändler aktiv eingebunden werden.

Die Gespräche mit Putin sollen am Donnerstagmittag starten.