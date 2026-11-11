Abu Dhabi brachte bis auf einen weiteren Gefangenenaustausch keinen grossen Durchbruch: Trumps Duo fliegt nun zu Putin nach Moskau. Anschliessend wollen die US-Gesandten auch mit Selenski sprechen.

Marian Nadler Redaktor News

Amerikaner, Russen und Ukrainer haben am Dienstag und Mittwoch in den Vereinigten Arabischen Emiraten über weitere Schritte in dem Konflikt im Osten Europas verhandelt. Zu grösseren Durchbrüchen wurde zunächst nichts bekannt.

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Die Kriegsparteien verständigten sich auf einen Gefangenenaustausch. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete, dass der Austausch in zwei bis drei Wochen über die Bühne gehen soll. Mit mehr als 1000 Gefangenen auf beiden Seiten könnte es der bisher grösste Gefangenenaustausch werden. Von offizieller Seite gibt es dafür bisher keine Bestätigung.

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US-Aussenminister Marco Rubio (55), der an den Gesprächen selbst nicht teilnahm, sprach von «produktiven Gesprächen», während Russlands Aussenminister Sergej Lawrow (76) die Verhandlungsrunde vor allem dazu nutzte, sich von Moskau aus über die angereisten Delegationen der Europäer lustig zu machen, die letztlich nicht mit am Tisch sassen.

So geht es nach dem Gipfel in Abu Dhabi weiter

Für die beiden US-Gesandten Jared Kushner (45), Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump (80), und Steve Witkoff (69) geht es von Abu Dhabi direkt weiter nach Moskau. Das berichten die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti und der US-TV-Sender Fox News übereinstimmend.

Kushner und Witkoff sollen in der russischen Hauptstadt direkte Gespräche mit Kremlchef Wladimir Putin (74) führen, anschliessend ist auch ein Treffen mit Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski (48) geplant.

Kushner sagte im Anschluss an den Gipfel in Abu Dhabe, er und Witkoff würden «einige Chancen» sehen, Fortschritte bei ungelösten Fragen zu erzielen. Nach dem Treffen mit Putin wollen sie Selenski in der irischen Hauptstadt Dublin treffen und dort weitere Ideen erörtern, die aus den Gesprächen hervorgegangen sind.