In Abu Dhabi beraten die USA, Russland und die Ukraine über einen möglichen Durchbruch im Krieg. US-Aussenminister Marco Rubio spricht von «produktiven Gesprächen», während Russlands Aussenminister Sergei Lawrow die angereisten Europäer verspottet.

Janine Enderli Redaktorin News

Verhandeln, feilschen, diskutieren: In Abu Dhabi laufen die Gespräche zwischen den Amerikanern, den Russen und den Ukrainern auf Hochtouren. Am Dienstag begann der zweitägige Gipfel, an dem ein Durchbruch im Ukraine-Krieg erzielt werden soll. US-Aussenminister Marco Rubio (55) spricht von «produktiven Gesprächen». Auch europäische Vertreter sind angereist.

Über diese äusserte sich Russlands Aussenminister Sergei Lawrow (76) nach dem ersten Verhandlungstag spöttisch. Bei einer Pressekonferenz in Moskau stellte er infrage, ob die Europäer überhaupt viel zu den Verhandlungen beitragen könnten. «Was die Teilnahme der Europäer angeht: Nun ja, sie sind nach Abu Dhabi geflogen, sollen sie doch dort im Hotel sitzen.»

Ironische Bemerkung

Er erklärte, dass es bei der Anwesenheit der europäischen Staaten wohl vor allem darum gehe, dass die USA sich mit den Europäern abstimmen wollen. «Offenbar, um sich von ihrem lebendigen Geist und ihrem Streben nach einem dauerhaften Frieden anstecken zu lassen», so Lawrow mit sarkastischem Unterton. Weiter werde man sich nicht einmischen, bekräftigte Lawrow.

Obwohl Gesandte aus Grossbritannien, Frankreich, Italien und der EU sowie Nato angereist sind, verhandeln sie nicht aktiv mit.

Russland lehnt eine Feuerpause strikt ab, wie Lawrow weiter erklärte. Dies, da sie Kiew aus Kreml-Sicht nur als willkommene Atempause zum Aufrüsten und Neuformieren der Streitkräfte dienen würde. Stattdessen verlangt Moskau weitreichende Gebietsabtretungen im Osten und Süden des Landes – einschliesslich Regionen, die die Ukraine militärisch noch hält. Die Ukraine beharrt ihrerseits auf einer sofortigen Waffenruhe samt verlässlichen Sicherheitsgarantien und lehnt es strikt ab, eigenes Staatsgebiet freiwillig an Russland abzutreten.