Nach einer Woche voller anti-ukrainischer Aussagen und Entscheidungen aus dem Weissen Haus fragt sich die halbe Welt: Was treibt Trump wirklich an? Mindestens eine plausible Erklärung gäbe es.

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Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Es ist sommerlich warm am 4. Juli 1987, als ein 41-jähriger US-amerikanischer Bauunternehmer am Flughafen von Moskau in Begleitung seiner Frau aus dem Flugzeug steigt. Der Unternehmer ist Donald Trump, die Frau seine erste (Ivana), der Anlass für die Reise hinter den Eisernen Vorhang ein auf den ersten Blick harmloser.

Die sowjetische Tourismusbehörde Intourist hatte den amerikanischen Besucher wissen lassen, dass man am Bau eines Luxushotels in Moskau interessiert wäre und nach Investoren suche. Trump, der Hotel-Unternehmer, biss an. Doch auf der kurzen Reise in die UdSSR soll es nicht nur nette Empfänge und Gespräche über (nie realisierte) Hotelpläne gegeben haben. Ganz nebenbei soll Trump vom sowjetischen Geheimdienst KGB in jenem Sommer als Agent angeworben worden sein.