In Abu Dhabi verhandeln die Ukraine und Russland erneut über ein mögliches Ende des Krieges. Nach einem ersten Gesprächstag unter US-Vermittlung sollen die Gespräche am Mittwoch weitergehen. Ein Durchbruch ist bislang nicht in Sicht.

Darum gehts Ukraine und Russland setzen in Abu Dhabi direkte Gespräche unter US-Vermittlung am Mittwoch fort

Vorab stimmen sich Kiews Vertreter in Abu Dhabi mit Europa, Nato, EU sowie Witkoff und Kushner ab

Auf der Agenda stehen Gefangenenaustausch, Rückführung ukrainischer Kinder und Sicherheitsgarantien

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Welt blickt nach Abu Dhabi: Die Ukraine und Russland wollen ihre Gespräche über ein mögliches Kriegsende am Mittwoch fortsetzen. Der erste Verhandlungstag unter US-Vermittlung endete am Dienstag nach rund vier Stunden. Es waren die ersten direkten Gespräche zwischen den beiden Kriegsparteien seit Februar. Konkrete Fortschritte wurden zunächst nicht bekannt.

Die letzten direkten Friedensgespräche hatten am 17. und 18. Februar 2026 in Genf stattgefunden. Bereits im Januar und Anfang Februar hatten sich die Parteien in Abu Dhabi getroffen – ohne politischen Durchbruch. Entsprechend gross ist die Aufmerksamkeit für die aktuellen Verhandlungen.

Erst Gespräche mit Europa, dann trilaterale Verhandlungen

Vor den direkten Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland fanden zunächst Beratungen mit Vertretern der europäischen Partner statt. «Das erste Treffen findet mit Vertretern aus Grossbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, der Nato und der Europäischen Kommission statt», teilte der ukrainische Auslandsgeheimdienstchef Rustem Umjerow (44), der die ukrainische Delegation anführt, auf Telegram mit.

Auch US-Sondergesandter Steve Witkoff (69) und Jared Kushner (45), Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump (80), nahmen daran teil. Ziel war es, die Positionen abzustimmen und die anschliessenden Verhandlungen vorzubereiten.

Kushner erklärte anschliessend auf X, man habe über die Bemühungen um ein Kriegsende und die Voraussetzungen für einen dauerhaften Frieden gesprochen. Dabei seien auch mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine Thema gewesen.

Ziel sei ein gemeinsamer Sicherheitsrahmen, der die langfristige Sicherheit der Ukraine stärke und das Vertrauen in eine Verhandlungslösung fördere. Künftige Vereinbarungen müssten «die Souveränität, die territoriale Integrität und die unabhängige Entscheidungsfindung» der Ukraine respektieren, betonte Kushner.

USA sprechen von produktiven Gesprächen

Anschliessend begannen die trilateralen Verhandlungen zwischen Vertretern der Ukraine und Russlands unter US-Vermittlung. Die ukrainische Delegation wird von Umjerow angeführt. Zu ihr gehören unter anderem Präsidialamtschef Kyrylo Budanow, Fraktionschef Dawyd Arachamija, Vize-Präsidialamtschef Serhij Kyslyzja (57) und Militärgeheimdienst-Vize Wadym Skibizky.

Für Russland leitet Kreml-Berater Wladimir Medinski (56) die Gespräche. Bei seiner Begrüssung sagte er: «Wir hoffen, dass das heutige Treffen uns auf dem Weg zum Frieden einen Schritt weiterbringt.»

Zur russischen Delegation zählen ausserdem die stellvertretenden Aussenminister Sergej Rjabkow (66) und Michail Galusin, Militärgeheimdienst-Chef Igor Kostjukow (65) sowie weitere Vertreter des Generalstabs und des Inlandsgeheimdienstes FSB.

US-Aussenminister Marco Rubio (55) bezeichnete die Gespräche als «sehr produktiv», betonte jedoch, dass noch viel Arbeit bevorstehe. Die Vermittlung übernehmen Witkoff und Kushner. Zugleich sprach sich Rubio dafür aus, europäische Vertreter stärker einzubinden. Die europäischen Partner seien «ein Teil der Lösung dieses Problems», sagte er am Rande des G7-Aussenministertreffens in Paris.

Gefangenenaustausch und Sicherheitsgarantien

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (48) standen bei den Verhandlungen unter anderem der Austausch von Kriegsgefangenen und die Rückführung ukrainischer Kinder auf der Agenda. Auch mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine seien thematisiert worden. Selenski äusserte sich dazu während eines Besuchs in Dänemark und berief sich auf Berichte der ukrainischen Unterhändler.

Zuvor hatte er erklärt, die Ukraine und ihre Partner seien bereit, konstruktiv an einer Deeskalation und einer Annäherung an den Frieden zu arbeiten.

Laut der «Kyiv Post» umfasst die von Kushner skizzierte Agenda vier zentrale Bereiche: ein Ende der Kampfhandlungen, Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Krieg, einen umfassenden Plan zum wirtschaftlichen Wiederaufbau der Ukraine sowie humanitäre Fragen. Dazu gehört insbesondere der von Kiew geforderte verstärkte Austausch von Kriegsgefangenen.

Verhandlungen gehen am Mittwoch weiter

Nach rund vier Stunden wurde der erste Verhandlungstag beendet. Konkrete Ergebnisse oder ein politischer Durchbruch wurden nicht bekannt. Beide Seiten bestätigten jedoch, dass die Gespräche am Mittwoch fortgesetzt werden.

Ob sich die Kriegsparteien bei den zentralen Streitfragen annähern können, bleibt damit offen. Trotz der positiven Einschätzung aus Washington dürfte der Weg zu einer Einigung noch weit sein. Die Fortsetzung der Gespräche ist zwar kein Durchbruch, hält aber den diplomatischen Kanal zwischen Moskau und Kiew offen.