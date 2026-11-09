Donald Trump äussert sich in einem Interview zu möglichen Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Laut dem US-Präsidenten wird die Ukraine in der Zukunft eine andere «Form» annehmen. Zu den Midterms äusserte sich Trump kritisch.

Darum gehts Trump sagt, die Ukraine werde künftig nach Verhandlungen letztlich eine «andere Gestalt» annehmen

Laut Trump stehen USA, Ukraine und Russland in Abu Dhabi kurz vor einer Einigung zum Krieg

Trump nennt harte Abschiebungen und den Iran-Krieg als wichtige Gründe für Midterms-Schlappe

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

US-Präsident Donald Trump (80) hat sich im «60 Minutes»-Interview des Senders CBS zahlreichen Fragen zur Aussen- und Innenpolitik der USA gestellt. Auf mögliche Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine angesprochen, sagte Trump: «Ich denke, wir werden es schaffen, und ich denke, es wird passieren, und am Ende wird die Ukraine eine etwas andere Gestalt annehmen.»

Welche Form die Ukraine genau annehmen werde, dazu äusserte sich Trump nicht. Russland erhebt Anspruch auf die seit Kriegsbeginn besetzten Gebiete im Osten der Ukraine sowie auf den Rest der östlichen Donbass-Region, der noch in ukrainischer Hand liegt. Auch die bereits 2014 annektierte Halbinsel Krim will Russland behalten.

«Niemand ist härter gegen Russland vorgegangen als ich»

In Bezug auf die bevorstehenden trilateralen Friedensverhandlungen zwischen den USA, der Ukraine und Russland, die am 10. und 11. November in Abu Dhabi stattfinden sollen, sagte Trump, er glaube, «dass wir kurz vor einer Einigung stehen». Aus seiner Sicht sei das grösste Hindernis für ein Ende des Kriegs jedoch «der Hass» zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski und Kreml-Chef Wladimir Putin, betonte Trump.

Auf die Frage, wem er mehr vertraue, Putin oder Selenski, wollte sich Trump nicht festlegen. «Ich möchte es lieber nicht sagen, aber ich komme mit beiden gut aus», so der US-Präsident. Trump erklärte, er glaube nicht, dass Putin ihn «hinhalte».

Gleichzeitig brüstete sich Trump mehrfach mit seinem Vorgehen im Ukraine-Krieg. «Niemand ist härter gegen Russland vorgegangen als ich», so Trump. «Schauen Sie sich unseren Handel an. Sehen Sie, was ich mit den Sanktionen und allem anderen im Handelsbereich gegen sie unternommen habe», führte er aus.

Trump verteidigt Iran-Krieg

Auch zur innenpolitischen Lage äusserte sich Trump in dem Interview. Nach der Wahlschlappe der Republikaner bei den Midterms räumte der US-Präsident Fehler ein. Trump erklärte, die Wahlniederlage sei vor allem darauf zurückzuführen, dass er «nicht auf dem Stimmzettel» gestanden habe. Gleichzeitig räumte er ein, dass eine zu «harte» Abschiebepolitik und die Unbeliebtheit des Iran-Kriegs dazu beigetragen hätten.

Trump verteidigte die Entscheidung, den Krieg zu beginnen, trotz der Kritik. Er erklärte: «Historisch gesehen wird sich das als sehr gute Entscheidung erweisen. Kurzfristig vielleicht nicht, aber langfristig wird es wichtig sein.» Laut Trump hat der Konflikt Irans konventionelle Streitkräfte geschwächt und sein Atomprogramm zurückgeworfen. Dennoch betonte er, er habe keine Pläne, den Krieg nach den Wahlen zu eskalieren: «Ich denke nicht, dass es dafür einen Grund gibt.»

Die Einwanderungspolitik habe «sowohl geholfen als auch geschadet»

Auch zu seiner umstrittenen Einwanderungspolitik äusserte sich Trump. Die Einwanderungspolitik habe «sowohl geholfen als auch geschadet», meinte der US-Präsident. «Ich glaube, ich habe eine Eins plus für die Schliessung der Grenze bekommen», sagte er. Gleichzeitig fuhr er fort: «Aber es schmerzt mich, dass wir auch Menschen abgeschoben haben, die gute Jobs hatten und gegen das Gesetz verstossen hatten, indem sie illegal ins Land eingereist waren.» Insgesamt zog Trump ein kritischeres Fazit zu seiner Abschiebepolitik: «Ich glaube, sie war zu hart.»

Ebenfalls äusserte sich Trump zur wirtschaftlichen Lage der USA. «Die Zahlen sind phänomenal», sagte Trump angesichts des neusten Arbeitsmarktberichts. Der US-Präsident sieht das Problem daher darin, dass «wir die Botschaft nicht vermitteln konnten». Gleichzeitig lobte er sich besonders für seine Zollpolitik.