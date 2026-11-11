Warum landet ein sanktioniertes russisches Militärflugzeug in Israel? Laut Medienberichten führte die Spur am Sonntag von Moskau nach Tel Aviv – womöglich mit GRU-Chef Igor Kostjukow an Bord und auf Wunsch der USA.

Darum gehts Eine sanktionierte russische Tu-154 landete in Tel Aviv, offenbar auf Wunsch der USA

An Bord soll GRU-Chef Igor Kostjukow gewesen sein, später flog der Jet nach Abu Dhabi weiter

Auch in Köln/Bonn, im Oman und in Basel wurden bereits russische Regierungsmaschinen gesichtet

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Ein russisches Militärflugzeug landet überraschend in Israel – und ausgerechnet die USA sollen den Besuch gewünscht haben. Am Sonntagabend setzte eine Tupolew Tu-154 des russischen Verteidigungsministeriums am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv auf. Besonders brisant: Die Maschine steht seit 2023 auf einer US-Sanktionsliste. Wie Aero Telegraph berichtet, soll sich unter den Passagieren Igor Kostjukow (65) befunden haben, der Chef des russischen Militärgeheimdienstes GRU.

Der Jet mit der Kennung RA-85042 startete zuvor vom Militärflugplatz Tschkalowski bei Moskau und flog über das Schwarze Meer und die Türkei nach Israel. Laut dem israelischen Sender Kan reisten hochrangige russische Vertreter auf Wunsch der USA zu Gesprächen mit israelischen Sicherheitsvertretern an. Offiziell bestätigt wurde das nicht. Bereits am Montag flog die Tupolew weiter nach Abu Dhabi, wo ein Friedensgipfel mit russischer und ukrainischer Beteiligung geplant war.

Kein Einzelfall

Es ist nicht das erste Mal, dass russische Flugzeuge trotz Luftraumsperren und Sanktionen auffallen. Immer wieder tauchen Maschinen an unerwarteten Flughäfen auf, nehmen ungewöhnliche Routen oder wechseln auf verschlungenen Wegen den Besitzer. Dahinter stecken diplomatische Sonderbewilligungen, geopolitische Missionen oder Versuche, westliche Sanktionen zu umgehen.

Russischer Regierungsjet landet in Köln

Mitte September erregte eine russische Iljuschin Il-96 am Flughafen Köln/Bonn Aufmerksamkeit. Die Maschine mit der Kennung RA-96018 flog von Moskau nach Deutschland – obwohl russische Flugzeuge den EU-Luftraum grundsätzlich nicht nutzen dürfen. Zunächst war unklar, wer an Bord sass und was der Zweck des Flugs war.

Später bestätigte das deutsche Auswärtige Amt, dass Russland eine Sondergenehmigung erhalten hatte. Die Maschine sollte Angestellte des russischen Generalkonsulats in Bonn abholen, das im Zuge der angespannten Beziehungen zwischen Berlin und Moskau schliessen musste. Für den Flug nahm die Iljuschin eine ungewöhnliche Route über die Ostsee.

So gelangen Flugzeuge nach Russland

Nicht nur Regierungsjets fallen durch ungewöhnliche Flugbewegungen auf. Auch die zivile Luftfahrt findet Wege, westliche Sanktionen zu umgehen. Im Mai tauchte in Moskau ein Airbus A320 auf, der zuvor für Etihad Airways und Air Albania im Einsatz stand. Die Maschine war nach ihrer Ausmusterung zunächst in Istanbul parkiert. Im April flog sie in den Oman, einen Monat später tauchte sie unter russischer Registrierung in Moskau wieder auf.

Betrieben wird sie von der russischen North-West Air Company. Der Oman beteiligt sich nicht an den westlichen Russland-Sanktionen und dient offenbar als Drehscheibe für solche Flugzeugtransfers. Bereits 2024 gelangte ein Luxus-Airbus auf einem ähnlichen Weg nach Russland.

Putin-Flieger landet überraschend in Basel

Auch in der Schweiz staunte man schon über eine russische Regierungsmaschine. Im Juli 2022 landete eine Iljuschin Il-96-300 am Euroairport Basel. Wegen der seit Beginn des Ukraine-Kriegs geltenden Luftraumsperren flog der Jet einen grossen Umweg über die Türkei und Tunesien. Mehr als neun Stunden war die Maschine unterwegs.

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt bestätigte gegenüber Blick: Es gab eine Sonderbewilligung. Der Zweck: Botschaftspersonal sollte verschoben werden. Die Schweiz war dabei vor allem wegen des Überflugs involviert, denn der Euroairport liegt auf französischem Boden, lässt sich aber nur über Schweizer Luftraum anfliegen.